Ce nouveau système d’écoute basé sur l’IA va vous faire froid dans le dos

Des chercheurs ont mis au point un système d’espionnage 2.0 grâce à une nouvelle technologie basée sur l’IA capable de transcrire vos conversations téléphoniques à distance. Si cette réalisation représente une vraie menace pour la vie privée, elle permet aussi de sensibiliser le public à son usage des technologies du quotidien.

Si Sur écoute (The Wire en VO) et Les Sopranos avaient été tournées en 2025, ces séries n’auraient sûrement pas eu autant de saisons. En effet, les techniques de surveillance et d’espionnage sont de plus en plus sophistiquées, et l’intelligence artificielle vient renforcer leur complexité. Des chercheurs ont récemment découvert une nouvelle technologie basée sur l’IA qui peut transcrire vos appels téléphoniques à distance, de quoi représenter une réelle menace pour la vie privée.

Ce nouveau système d’écoute peut transcrire vos appels téléphoniques à distance grâce à l’IA

Des informaticiens de l'Université Penn State ont développé un système d'écoute innovant, capable d'écouter vos appels à trois mètres de distance en décodant les plus infimes vibrations de votre téléphone. Cette nouvelle méthode, surprenante par sa simplicité apparente, repose sur un radar à ondes millimétriques (la technologie utilisée dans les voitures autonomes) et sur l’IA, d’après nos confrères d’Android Headlines. Pour mettre en place leur méthode sans avoir à créer un modèle d’IA, les informaticiens ont personnalisé le modèle open source d’OpenAI, Whisper, pour l’adapter aux données radar. Seulement 1 % de ses paramètres ont été modifiés. Concrètement, voici comment cela fonctionne :

Grâce au radar à ondes millimétriques, les chercheurs captent les minuscules vibrations de surface des téléphones jusqu’à trois mètres de distance.

Ils intègrent ensuite les données obtenues à un modèle de reconnaissance vocale basé sur l’IA.

L’IA nettoie les données (souvent bruitées et de mauvaise qualité) en traduisant les vibrations en mots.

Ce nouveau système d’écoute à distance marque une avancée significative dans le travail de cette équipe, commencé en 2022 : avec un vocabulaire de près de 10 000 mots, il permet de retranscrire des paroles continues avec une précision d’environ 60 %. D’après les chercheurs, c’est amplement suffisant pour constituer une menace sérieuse : des données partielles et des mots clés replacés dans leur contexte spécifique peuvent suffire à dévoiler des informations sensibles. Avec ces travaux, l’équipe ne cherche pas à créer un outil de surveillance, mais à sensibiliser le public et encourager le développement de mesures de protection adaptées aux évolutions des technologies sans fil dopées à l’IA. En démontrant la faisabilité technique de ce système d’écoute à distance, les chercheurs ne souhaitent pas effrayer, mais faire prendre conscience des risques potentiels liés aux technologies qui nous entourent au quotidien.