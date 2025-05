Les États-Unis raffolent de ces caméras IA françaises, mais à quoi servent-elles ?

La startup française Veesion vient de lever près de 40 millions d'euros pour déployer son logiciel IA dédié aux caméras de surveillance aux États-Unis. Plusieurs enseignes américaines ont choisi de lui faire confiance dans un but précis.

L'intelligence artificielle ne sert pas qu'à rédiger un mail à votre place. Elle peut être mise à contribution dans des objets que l'on croise régulièrement au quotidien, sans forcément les remarquer d'ailleurs. Ainsi, les caméras de surveillance ne se contentent plus d'enregistrer ce qu'il se passe devant leur objectif. Elles analysent les comportements des gens et déterminent s'il y a lieu de lancer une alerte. En France, les caméras IA vont se généraliser suite aux tests effectués en 2024 lors d'évènements de grande envergure comme les Jeux Olympiques.

Certaines vont d'ailleurs s'exporter hors de nos frontières. La startup française Veesion vient de lever 38 millions d'euros pour étendre sa technologie aux États-Unis. Il s'agit bien d'un logiciel IA pour caméras de surveillance, mais pas exactement celui qui équipe celles qui se trouvent dans les rues. Ici, elles ont pour but de lutter contre un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur au pays de l'Oncle Sam : le vol à l'étalage. En 2022, il a représenté une perte de 40 milliards de dollars pour les enseignes américaines.

Ces caméras IA françaises vont être déployées aux États-Unis, voici pourquoi

La surveillance d'un magasin par des caméras classiques nécessite que quelqu'un soit en poste devant le ou les écrans de retour. C'est l'humain qui doit repérer le voleur avant d'agir. La solution de Veesion délègue la détection à l'IA.

Elle est entraînée pour repérer des gestes parlants, comme quelqu'un qui met un article dans sa poche. Quand c'est le cas, une alerte est envoyée au propriétaire ou au chargé de la sécurité via une application. Il peut alors voir la séquence vidéo et décider de la marche à suivre.

Le programme peut être personnalisé en fonction des besoins. Par exemple, si le magasin autorise ses clients à mettre les produits dans leur propre sac pendant qu'ils font les courses, ce geste sera exclu de la liste de ceux considérés comme suspects. La solution de Veesion équipe actuellement plus 5 000 commerces dans 25 pays, dont la France. 500 s'en servent aux États-Unis.