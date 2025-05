Ce nouveau PC portable gaming est le plus fin du marché et il est signé Acer

Acer présente ses nouveaux PC portables et fixes Predator pensés pour les joueurs et les créateurs. Design compact, composants de dernière génération, intelligence artificielle intégrée… et un modèle qui devient le PC gaming le plus fin du marché.

Acer renforce sa gamme Predator avec trois nouveaux modèles annoncés pour juillet 2025 : deux ordinateurs portables de 14 pouces et une tour gaming. Pensés à la fois pour le jeu et les usages créatifs, ces appareils embarquent les derniers processeurs Intel Core Ultra et les GPU NVIDIA GeForce RTX série 50. L’accent est mis sur la performance, la portabilité, mais aussi sur les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle qui améliorent la productivité et le confort d’utilisation.

Le Predator Triton 14 AI est la star de cette nouvelle gamme. C’est tout simplement le PC portable gaming le plus fin du marché, avec seulement 17,3 mm d’épaisseur et un poids de 1,6 kg. Il associe un processeur Intel Core Ultra 9, une carte graphique RTX 5070 et un écran OLED tactile de haute précision. Il propose aussi un pavé tactile haptique, un stylet actif pour les créateurs et un châssis au design soigné. Grâce à un système de refroidissement en graphène, deux ventilateurs métalliques et une chambre à vapeur, il reste performant même en pleine charge. Pensé pour les créateurs nomades, les joueurs exigeants et les étudiants, il combine puissance, mobilité et polyvalence.

Acer mise sur l’intelligence artificielle pour améliorer jeu et création sur portable

Le Predator Helios Neo 14 AI s’adresse davantage aux joueurs, avec un design plus affirmé, un écran OLED 2.8K, une RTX 5070, jusqu’à 32 Go de RAM et les mêmes technologies de refroidissement qu’Acer développe depuis plusieurs générations. Plus compact que le Helios Neo 16 que nous avions testé en 2024, il conserve une vraie puissance de jeu dans un format plus mobile. Du côté des PC fixes, la tour Predator Orion 3000 reprend les mêmes composants haut de gamme dans un châssis vitré compact de 28 litres. Elle embarque un processeur Intel Core Ultra 7, une RTX 5070, jusqu’à 2 To de SSD et assure une bonne connectivité avec Wi-Fi 7 et ports en façade.

Les trois modèles seront disponibles en juillet 2025 :