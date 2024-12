Ce nouveau bouton sur YouTube pourrait transformer votre façon de regarder des vidéos

YouTube prépare une nouvelle option révolutionnaire pour ses utilisateurs. Un bouton pourrait changer la façon dont vous accédez aux vidéos, en rendant la navigation plus rapide et parfaitement adaptée à vos préférences.

YouTube a su évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, notamment avec des outils comme le mode Picture-in-Picture. Déployé largement depuis fin 2023, ce mini-lecteur flottant permet de continuer à visionner des vidéos tout en naviguant sur d’autres applications. Cette année, une version encore plus modulable a été introduite afin d'offrir plus de flexibilité et de personnalisation. Ces ajustements montrent l’engagement de la plateforme à améliorer son fonctionnement.

Aujourd’hui, YouTube va plus loin en testant un bouton d’action flottant baptisé “Play something” (littéralement, « Lancer quelque chose »). Ce dernier a été repéré dans la version 19.50 de l’application Android. Il se situe en bas à droite de l’écran, juste au-dessus de la barre de navigation. Conçu avec un texte blanc sur fond noir pour maximiser sa visibilité, il permet donc de lancer instantanément une vidéo sans avoir à parcourir la page d’accueil ou effectuer de recherche. C’est très pratique dans les transports en commun, par exemple.

YouTube simplifie l’accès aux vidéos avec le bouton Play something

Lorsque vous appuyez sur le bouton, une vidéo démarre automatiquement dans un lecteur vertical qui est semblable à celui des Shorts. Cependant, ce mode n’est pas limité aux vidéos courtes : il peut afficher du contenu classique dans une interface optimisée avec des commandes bien visibles pour aimer, commenter ou partager. Ce dernier semble s’appuyer sur l’historique et les préférences des utilisateurs pour proposer un contenu pertinent. À noter qu’il disparaît dès que le mini-lecteur est activé afin de laisser l’écran plus dégagé.

Cette initiative s’inscrit dans une série de changements récents chez YouTube, mais tout ne vise pas à améliorer le confort des utilisateurs. Par exemple, le lecteur intégré aux pages web a été volontairement dégradé, avec la suppression du logo et des liens vers la plateforme. Ces ajustements, destinés à mieux contrôler la publicité, montrent que la plateforme cherche à concilier ses impératifs économiques avec ses innovations destinées à fidéliser son public.

Source : 9to5google