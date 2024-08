Ce moteur révolutionnaire va améliorer l’autonomie des voitures électriques, et il arrive bientôt

Le constructeur chinois GAC vient de commencer la production d’un moteur électrique innovant, capable d’augmenter significativement l’autonomie des véhicules.

L’autonomie des voitures électriques est un point crucial pour les constructeurs, car elle influence directement la satisfaction des utilisateurs et le succès commercial des véhicules. Malgré les progrès réalisés dans les batteries, les utilisateurs sont souvent déçus par l’écart entre les chiffres annoncés et les performances réelles.

C’est pourquoi de nombreux fabricants se concentrent sur leur amélioration, avec des avancées telles que des modèles à électrolyte solide ou promettant une durée de vie exceptionnelle. Cependant, GAC, un constructeur chinois innovant, a choisi une approche différente en développant un moteur électrique ultra-performant.

Ce moteur permet d'ajouter 50 km d'autonomie par charge aux véhicules électriques

Au lieu de se concentrer uniquement sur les batteries, GAC a décidé d'améliorer les moteurs électriques eux-mêmes pour optimiser l’efficacité globale des véhicules. Le nouveau Quark Electric Drive 2.0 en est un exemple parfait. Celui-ci est capable d'atteindre des vitesses de rotation de 30 000 tours par minute, c'est bien au-delà des 12 000 à 20 000 tours par minute des moteurs électriques standards. De plus, il affiche une efficacité énergétique de 98,5 %, il surpasse donc les moteurs classiques dont l’efficacité varie généralement entre 85 % et 95 %. Cette performance exceptionnelle le place parmi les moteurs les plus avancés du marché.

Grâce à ces avancées technologiques, le Quark Electric Drive 2.0 permet d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques, il ajoute jusqu'à 50 km par charge sans augmenter la taille de la batterie. Ce moteur rivalise avec le V8s de Xiaomi qui sera présent dans la SU7 Ultra, qui atteint 35 000 tours par minute mais avec une densité de puissance légèrement inférieure de 10 kW/kg, contre 13 kW/kg pour le Quark.

Les premiers moteurs Quark Electric Drive 2.0 seront installés à partir de 2025 sur les modèles haut de gamme de la marque Hyptec, anciennement connue sous le nom d’Aion Hyper, tels que sur la SSR Ultra. Ces véhicules, destinés à être exportés vers l'Europe dans les prochaines années, devraient bénéficier de cette technologie pour offrir une conduite inégalée. Avec cette nouvelle avancée, GAC montre bien son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché des véhicules électriques.

Source : Autohome