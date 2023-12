Ce matériau pourrait révolutionner la médecine, l’exploration spatiale et les télécommunications

Une équipe de scientifiques a mis au point un matériau capable de s'ajuster aux fréquences térahertz. Il pourrait être la clé pour l'émergence de nouvelles technologies médicales, spatiales ou encore de télécommunications.

Même sans le savoir, vous utilisez des fréquences au quotidien. Dès que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi par exemple, ou quand vous passez un appel depuis votre smartphone. Elles sont exprimées en hertz, par exemple les fréquences 2,4 GHz (gigahertz) et 5 GHz du Wi-Fi. Ce sont également elles que vous regardez pour être sûr que ce smartphone acheté dans un autre pays fonctionnera en France. On parlera de MHz (mégahertz) dans ce cas. Il existe enfin des fréquences encore peu utilisées, mais très prometteuses : celles en térahertz, ou THz.

Dans le spectre électromagnétique, les radiations de ce type sont entre les micro-ondes, utilisées dans les fours du même nom par exemple, et l'infrarouge, celles qu'émettent les télécommandes, entre autres. Elles ont une fréquence très élevée, ce qui est un atout majeur dans de multiples domaines.

L'exploration spatiale par exemple, où elles serviraient à acheminer rapidement des informations sur une future base martienne autrement qu'en utilisant un laser tiré depuis une sonde. La médecine pourrait aussi en bénéficier. Les ondes peuvent en effet passer à travers presque toutes les matières non conductrices sans endommager le moindre tissu, ce qui pourrait à terme remplacer les rayons X. Mais ça, c'est la théorie.

Un nouveau matériau pourrait aider à développer de futures technologies spatiales ou médicales

Dans les faits, généraliser l'utilisation des signaux THz nécessite de franchir plusieurs obstacles techniques. Créer une radiation térahertz est difficile, sachant qu'il faut également posséder des matériaux capable de recevoir et ajuster la transmission des ondes THz. Sur ce dernier point, une équipe de l'Université Linköping en Suède a fait une avancée majeure. Elle a en effet mis au point un aérogel, l'un des matériaux solides les plus légers au monde, capable d'ajuster son absorption des signaux THz.

“C'est comme un filtre réglable pour la lumière térahertz. Dans un état, le signal électromagnétique ne sera pas absorbé et dans l’autre, il le sera. Cette propriété peut être utile pour les signaux à longue portée provenant de l'espace ou des signaux radar”, explique Shangzhi Chen, l'un des chercheurs. Composé d'un polymère conducteur, le PEDOT:PSS, et de cellulose, l'aérogel peut aussi être utilisé en extérieur : il est hydrophobe et se dégivre naturellement par la chaleur du soleil. Ne reste plus qu'à tester le matériau en situation réelle.

