Ce gros film d’action Netflix va avoir le droit à sa série, et le héros sera français !

Netflix s'apprête à adapter en série TV l'une de ses plus grosses franchises du cinéma d'action. Et bonne nouvelle, le rôle principale sera tenu par un acteur français bien connu du public !

Depuis quelques années, Netflix a tiré son épingle de jeu sur le terrain des films d'action. Il faut le reconnaître, la plateforme de streaming a accueilli quelques pépites pour ceux qui aiment les affrontements nerveux, les courses poursuites endiablées et les explosions. On pense par exemple à certaines productions françaises, comme Balle Perdue 1 & 2 ou AKA, trois films qui ont permis à Alban Lenoir de confirmer son statut de star de l'action.

Bien entendu, Netflix a également fait exploser tous les compteurs en 2020 avec le premier épisode de ce qui deviendra une franchise très lucrative : Extraction ou Tyler Rake en France. Porté par Chris Hemsworth (Thor), le long-métrage a impressionné par ses scènes de combat brutales et incroyablement bien chorégraphiées, dans la veine de The Raid. L'acteur australien y incarnait donc Tyler Rake, un mercenaire et ex-soldat d'élite envoyé au Bangladesh pour sauver le fils kidnappé d'un seigneur du crime indien.

A sa sortie, Tyler Rake est devenu en seulement quelques semaines l'un des films les plus regardés de l'histoire de la plateforme, avec 99 millions de visionnage d'après la méthode de comptage très discutable de Netflix. Sa suite, diffusée en 2023, a confirmé l'importance de la franchise pour le service de streaming en s'imposant directement dans le TOP 10 des films les plus vus.

Une série Tyler Rake avec une star française dans le rôle titre !

Fatalement, il était évident que Netflix n'allait pas abandonner cette poule aux oeufs d'or. Et si l'on sait qu'un 3e opus est d'ores et déjà en préparation, toujours avec Chris Hemsworth, ce n'est plus le seul projet estampillé Extraction dans les tuyaux. D'après nos confrères de Comicbook, Netflix vient de commander une série en 8 épisodes prenant place dans le même univers.

Et si Chris Hemsworth ne sera pas de la partie, le rôle principal sera en revanche tenu par un acteur français particulièrement apprécié du grand public : Omar Sy !

Le show, produite par AGBO (la société de production des frères Russo) avec Glen Mazzara (The Walking Dead), suivra donc les aventures d'un autre mercenaire lors d'une mission extrêmement dangereuse en Libye.

D'après les têtes pensantes du projet, l'idée est de conserver dans la série toute la tension des deux films, tout en explorant de “nouveaux recoins de l'univers Extraction”. Avec pour toile de fond des factions en guerre et des tueurs impitoyables, la série promet “d'approfondir les luttes émotionnelles de personnages imparfaits en conflit, chacun confronté à des traumatismes, à des trahisons et à des situations de vie ou de mort”. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations sur la date de sortie.