Ces pirates proposent des films avant leur sortie au cinéma et en très haute qualité, on ne sait pas comment ils font

Pour regarder un film illégalement, la plupart des personnes se tournent vers le streaming. Dès qu'un long-métrage est diffusé sur une plate-forme telle que Netflix, Disney+ et consorts, il est disponible presque immédiatement sur un site pirate. Cela ne veut pas dire que le téléchargement direct est mort, loin de là. D'ailleurs, la fin de l'année était la période préférée des utilisateurs préférant cette méthode.

Jusqu'à la chute du groupe EVO en 2022, c'est à ce moment-là que les pirates mettaient en ligne des films pas encore sortis en salle, mais disponibles en avance grâce à la cérémonie des Oscars. Les copies réservées aux jurés étaient alors récupérées, ce que l'on pouvait voir via un message inscrit en permanence au bas de l'image. Cette “tradition” a pris fin après 20 ans d'existence, mais un nouveau venu pourrait bien la relancer.

Un nouveau groupe de pirates diffusent des films avant qu'ils sortent au cinéma

Le 12 octobre 2024, des pirates se présentant sous le nom de NaNi postent le film The Subtance avec Demi Moore. C'est particulièrement notable dans la mesure où il sortira le 6 novembre 2024, après une avant-première le 31 octobre. Depuis, le groupe a uploadé d'autres longs-métrages en avance sur la date de diffusion officielle. Tout le monde se demande désormais comment ils se les procurent. Le nom des fichiers n'aide pas beaucoup.

Celui de The Subtance par exemple indique “The Subtance 2024 1080p Theater WEB-DL-NaNi“. Le mot “Theater” laisse penser que le fichier provient d'un cinéma, mais “WEB-DL” indique un téléchargement depuis une source en ligne. NaNi propose aussi le film d'horreur Terrifier 3, sorti le 9 octobre et encore en salle au moment où nous publions cet article. Il comporte la mention “REMUX“, l'image et le son ont donc été extraits d'une source de qualité élevée.

Et en effet, le fichier pèse 42,6 Go, ce qui le rapproche en qualité de l'extraction directe d'un Blu-ray. Impossible de l'affirmer, mais l'hypothèse la plus probable est que ces films viennent de DCP, pour Digital Cinema Package. C'est la copie numérique d'une pellicule argentique, autrement dit ce dont se sert un cinéma pour diffuser dans ses salles. Ces fichiers sont bien sûr extrêmement protégés, ce qui fait dire que NaNi a un fournisseur bien placé dans le circuit. Pour le moment, le mystère reste entier.

Source : TorrentFreak