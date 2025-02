Ce fabricant de cartes graphiques prend des mesures extrêmes pour lutter contre les scalpers

Un constructeur de cartes graphiques a trouver un moyen radical de lutter contre les scalpers, mais sa méthode qui peut aussi laisser des clients légitimes sur le carreau ne plaît pas à tout le monde.

Aux grands maux, les grands remèdes. Nvidia n'a pas retenu la leçon du lancement des cartes graphiques RTX 4080 et celui de la série des RTX 50 est également un fiasco. Il y a sans surprise beaucoup plus de demandes que de produits disponibles, transformant rapidement la moindre vente en pugilat. Et c'est sans compter sur les scalpers qui tentent de rafler un maximum d'exemplaires afin de les revendre à prix d'or sur Internet.

Chacun y va de sa méthode pour leur couper l'herbe sous le pied. Sur eBay par exemple, des gens postent des annonces pour des photos de la RTX 5090 afin que les bots utilisés par les scalpers passent commande et leur fassent perdre de l'argent. Astucieux, mais ça ne permet pas aux clients honnêtes de mettre la main sur la carte graphique tant désirée. Un fabricant a pour cela pris une décision radicale. Si elle a le mérite d'être efficace, elle fait aussi grincer quelques dents.

Voici comment ce constructeur de cartes graphiques lutte contre les scalpers

Zotac, entreprise basée à Hong-Kong, a ainsi décidé de vendre directement ses exemplaires de RTX 5080 ou 5090 à ses clients légitimes. Mais comment ? Tout simplement en passant par son serveur Discord. Seuls ses membres pourront tenter leur chance lors d'un tirage au sort et gagner le droit de passer à la caisse. Pour cela, il faut respecter de nombreuses règles : être un membre participant activement à la communauté, ne pas revendre la carte (les numéros de série sont enregistrés et tracés), répondre rapidement en cas de victoire…

Évidemment, les inscriptions sur le Discord de Zotac ont explosé dès que l'annonce s'est répandue sur les réseaux sociaux. Si beaucoup saluent l'initiative, d'autres sont plus critiques. Comment la firme détermine-t-elle qu'un membre est assez “actif” ? Que se passe-t-il si le gagnant décide de revendre la carte graphique quelques mois plus tard pour une raison légitime ? Est-ce que ce sera assimilé au comportement d'un scalper ? Et si oui, qu'arrivera-t-il ? Zotac, qui pour le moment limite cette opération aux États-Unis, ne le dit pas.

