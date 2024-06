Ce disque dur externe (SSD) de 1 To est à moins de 35 euros, vite !

Un SSD externe de la marque Lexar et d'une capacité de 1 To fait l'objet d'une réduction de 50% chez Carrefour (via Rakuten). Le périphérique de stockage est à 32,49 € au lieu de 70 € habituellement.

Le SSD externe pourrait vous revenir encore moins cher à 30,87 € grâce à une cagnotte fidélité de 1,62 € offerte aux membres du Club R de Rakuten. Notez que l'adhésion est totalement gratuite et sans engagement. Le SSD est vendu par Carrefour et la livraison est gratuite.

C'est donc une réduction de plus de 50% qui s'applique à cette solution de stockage externe signée Lexar. Par rapport aux disques durs externes classiques, ce SSD externe vous offre des vitesses environ 4 fois plus élevées. Le modèle Lexar E100 atteint en effet les 550 Mo/s en vitesse de lecture alors que les disques durs traditionnels tournent généralement autour de 150 Mo/s.

Les dimensions de du Lexar E100 sont de 94,5 x 57,5 x 9,5 mm pour un poids de 60 g. C'est donc un SSD léger qui peut être facilement rangé dans un sac, voire se glisser dans la poche.

Un SSD externe performant à prix canon

À 32,49 €, ce SSD externe est à un très bon prix sachant qu'il se d'habitude deux fois plus cher et que plusieurs modèles parmi les plus populaires chez la concurrence se vendent à plus de 100 €, à l'image du Samsung T7 Shield.

Avec 1 To de stockage, vous avez suffisamment d'espace pour conserver la plupart de vos fichiers importants, y compris les données volumineuses. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne inopinée qui pourrait nous faire perdre des données très importantes sur PC, sur smartphone ou encore sur nos appareils photo, un disque dur externe permet d'avoir une sauvegarde en cas de problème.

C'est aussi un excellent moyen de désengorger le disque dur / SSD de votre ordinateur aux cas où ce dernier commencerait à être saturé. Cela pourrait entrainer un ralentissement du système et même exposer votre machine à des dégâts.