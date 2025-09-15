Le Pixel 7 de Google est rattrapé par une inquiétante polémique autour de sa batterie

Le Pixel 7 refait surface dans l’actualité deux ans après sa sortie. Plusieurs témoignages d’utilisateurs rapportent un comportement inhabituel sur leur téléphone. L’affaire suscite déjà de nombreuses réactions en ligne.

Les smartphones de Google se distinguent souvent par la qualité de leur appareil photo et leurs mises à jour rapides. Mais la marque a aussi accumulé des critiques liées à l’autonomie et à la fiabilité de ses batteries. Ces derniers mois, plusieurs modèles ont connu des incidents, allant de la surchauffe à des cas d’explosion signalés. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro semblent désormais concernés par le même type de problème.

De nombreux témoignages publiés sur les forums d’assistance de Google évoquent un gonflement de la batterie. Des utilisateurs affirment que le panneau arrière ou l’écran s’est décollé sous la pression, parfois au bout de deux ans d’usage. D’autres expliquent que leur téléphone s’éteint brutalement, même avec une charge complète affichée. Ces incidents sont perçus comme un risque de sécurité, car une batterie qui enfle peut, dans certains cas, provoquer un incendie.

Google fait face à des plaintes croissantes sur les batteries des Pixel 7 et 7 Pro

Selon les échanges rapportés, les réponses des services de Google restent inégales. Certains utilisateurs ont obtenu une réparation gratuite ou le remplacement de leur appareil par un modèle reconditionné. D’autres ont dû avancer les frais, parfois remboursés seulement s’ils présentaient une facture d’un centre agréé. Des cas mentionnent aussi la nécessité de changer l’écran, devenu inutilisable après le gonflement de la batterie. Cette disparité dans le traitement des demandes entretient la frustration chez les personnes concernées. Une telle incertitude donne l’impression que la marque n’a pas encore de stratégie claire face au problème.

Ce n’est pas la première fois que Google doit gérer une telle situation. Plus tôt en 2025, la firme avait lancé un programme de remplacement gratuit pour les Pixel 7a victimes de batteries gonflées, offrant ailleurs des compensations allant jusqu’à 456 dollars. L’année dernière, plusieurs Pixel 6a avaient même pris feu selon les rapports. L’absence de communication officielle sur les Pixel 7 et 7 Pro entretient l’inquiétude, mais l’ampleur croissante des signalements pourrait pousser la marque à agir rapidement.