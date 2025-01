Ce Cybertruck a une astuce incroyable pour booster son autonomie

Sunflare Solar, une entreprise californienne spécialisée dans les panneaux solaires flexibles, a dévoilé au CES 2024 une innovation spectaculaire : une enveloppe solaire complète pour le Tesla Cybertruck.

Cette technologie, baptisée « Solar Car Film », transforme l'emblématique pickup électrique en une véritable centrale solaire mobile. L'installation, proposée à 10 000 dollars, comprend des panneaux solaires flexibles recouvrant l'intégralité de la carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck. Le système est livré avec un onduleur de batterie de 5 kW et bénéficie d'une garantie de 15 ans, témoignant de la confiance du fabricant dans la durabilité de sa solution.

Les performances théoriques sont assez prometteuses. Dans des conditions optimales, ces panneaux peuvent générer entre 1 000 et 1 500 watts de puissance. Avec six heures d'ensoleillement quotidien, le système pourrait produire de 6 à 9 kWh d'électricité, soit une autonomie supplémentaire de 19 à 29 km par jour, considérant que le Cybertruck peut parcourir environ 3,2 km par kWh.

Le Tesla Cybertruck peut être recouvert de panneaux solaires

Cette innovation fait écho aux ambitions initiales de Tesla. Elon Musk avait annoncé en 2023 que le Cybertruck disposerait d'une option de panneau solaire capable de générer 24 km d'autonomie quotidienne. Cependant, le véhicule a été lancé sans cette fonctionnalité.

Malgré son aspect novateur, cette solution soulève des questions pratiques. Le Cybertruck est réputé pour sa carrosserie robuste et résistante aux rayures. Le recouvrir de cellules solaires relativement fragiles pourrait compromettre cet avantage. De plus, les performances réelles dépendront fortement des conditions météorologiques et de l'exposition au soleil.

En plus de cela, l'installation de panneaux solaires sur un véhicule n'est pas optimale en termes d'efficacité. Le dispositif alourdi considérablement le véhicule, et réduit en conséquence son autonomie initiale. Pour alimenter un véhicule électrique en énergie solaire, l'installation de panneaux sur un toit de maison reste la solution la plus efficace.

Néanmoins, cette innovation pourrait séduire les aventuriers et les propriétaires souhaitant gagner en autonomie énergétique, particulièrement dans des zones éloignées des stations de recharge. Le prix de 10 000 dollars, bien que conséquent, reste inférieur à une installation solaire domestique équivalente, qui coûterait entre 15 000 et 20 000 dollars.