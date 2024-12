Ce Tesla Cybertruck dépasse les 80 000 km, son propriétaire nous dit tout !

Un propriétaire de Tesla Cybertruck a parcouru plus de 80 000 km avec son pick-up électrique. Entre coûts de recharge, autonomie et petits problèmes techniques, ce véhicule controversé révèle enfin ses forces et ses faiblesses sur le long terme.

Le Tesla Cybertruck ne laisse personne indifférent. Avec son design angulaire, son prix élevé et plusieurs rappels depuis sa sortie, ce pick-up électrique a fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, certains propriétaires rapportent une expérience globalement positive, même après des milliers de kilomètres parcourus. C’est le cas de ce dernier, qui a dépassé les 80 000 km et pourrait bien être le modèle avec le plus de kilomètres au compteur à ce jour.

Livré en mars 2024, ce Cybertruck a été mis à rude épreuve. Son propriétaire, un passionné d’aventures, l’a même conduit jusqu’à l’océan Arctique. Avec autant de trajets, ce pick-up est idéal pour analyser les performances, les coûts et les problèmes techniques possibles. Alors, que faut-il retenir de cette utilisation intensive ?

Le Tesla Cybertruck conserve une autonomie solide et des coûts de recharge maîtrisés après 80 000 km

Le modèle testé est une version à transmission intégrale avec une autonomie initiale de 511 km. Après 80 000 km, l’autonomie maximale affichée est descendue à 497 km. Cette baisse reste modeste, d’autant plus que le véhicule est équipé d’un toit avec tente et de pneus tout-terrain, qui augmentent la consommation. Côté recharge, le véhicule a utilisé 25 628 kWh. À domicile, où l’électricité coûte environ 0,10 €/kWh, le coût aurait été de 2 820 €. En utilisant principalement les Superchargeurs Tesla à 0,28 €/kWh, la facture grimpe à 7 700 €.

En comparaison, son homologue, un Ford F-150 thermique aurait consommé environ 9 600 litres de carburant pour parcourir cette distance, soit un coût de 16 416 € en France, où le prix moyen de l’essence est de 1,71 €/litre. Si les économies du Cybertruck paraissent modestes aux États-Unis, elles deviennent impressionnantes dans des pays où les carburants sont plus chers. Côté technique, peu de problèmes ont été signalés. Le couvre-caisse motorisé a nécessité des ajustements, et un rappel a fixé la pédale d’accélérateur pour éviter ses blocages. Enfin, le moteur arrière a été remplacé, non pour une panne, mais pour une inspection par Tesla, confirmant la solidité de l’ensemble.