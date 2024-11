Ce constructeur a une bonne idée pour rendre les écrans de smartphones enroulables vraiment utiles

Un fabricant de smartphone imagine un smartphone à l'écran enroulable doté d'une fonctionnalité supplémentaire qui pourrait faire toute la différence. Voici ce qu'elle permettrait.



Vous vous souvenez de l'époque où un écran de smartphone courbé relevait presque de la science-fiction ? Aujourd'hui, on plie un Galaxy Z Fold 6 comme si ce ne rien n'était et on s'étonne quand un nouveau mobile adopte une dalle plate. Mais en 2015, le Samsung Galaxy S6 Edge avec son unique tranche courbe était une véritable révolution. Depuis, la recherche s'oriente vers quelque chose d'encore plus complexe : les écrans enroulables.

Il y a du concret depuis quelques années déjà. Le Oppo X de 22021 par exemple, que nous avions pu prendre en main. Mais aussi le Motorola Rizr de Lenovo, présenté pas plus tard qu'au MWC 2023. Dans les 2 cas, il ne s'agit que d'un prototype. Morotola n'a pas pour autant abandonné le projet puisque qu'un brevet déposé début novembre 2024 montre que l'entrprise veut aller encore plus loin en ajoutant une fonction bien pratique à l'écran enroulable.

Ce smartphone à l'écran enroulable à quelque chose en plus et ça change tout

De prime abord, le document disponible auprès de l'USPTO, le bureau américain des brevets, montre un appareil qui ressemble à s'y méprendre au Motorola Rizr. Pour rappel, l'idée est que son écran puisse passer d'un format compact de 5 pouces à une taille plus confortable de 6,5 pouces via un bouton dédié. La partie non utilisée passant à l'arrière du smartphone et pouvant servir d'écran secondaire. Ce qui est nouveau est en réalité invisible.

Motorola propose d'intégrer un système de déverrouillage par empreinte digitale encore jamais vu : il fonctionnerait sur l'entièreté de l'écran. Peu importe où vous posez votre doigt, il sera reconnu. La firme y parviendrait en intégrant des capteurs un peu partout sous la dalle. Il en résulterait une utilisation bien plus fluide et intuitive qu’actuellement, où seule une zone restreinte peut lire l'empreinte. Comme d'habitude, le concept a des chances de ne jamais voir le jour, alors ne vous attendez pas à le voir débarquer dans les mois à venir.