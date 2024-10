Une IA peut vous briser le cœur en mille morceaux, cet homme l’a appris à ses dépends

L'intelligence artificielle a encore du chemin à faire pour nous annoncer des mauvaises nouvelles. Elle n'est pas encore capable de prendre des gants, la preuve avec l'histoire de cet homme.

Il y a des choses qu'il vaut mieux dire en face. Pourtant, avec l'essor des moyens de communications à distance, beaucoup préfèrent désormais envoyer un message sur Messenger, WhatsApp ou autre. Ce n'est pas très élégant, mais ça a le mérite d'être direct. Vous avez peut-être déjà vécu une situation de ce genre d'ailleurs : votre smartphone émet une brève sonnerie, vous le saisissez et ouvrez la notification tout juste arrivée. Quelques mots la compose, “C'est fini entre nous“.

Une rupture par message n'est jamais agréable. Mais dites-vous qu'il y a pire. Aux États-Unis, un développeur du nom de Nick Spreen ayant installé la version bêta d'iOS 18.1 sur son iPhone a vécu une expérience inédite. C'est l'intelligence artificielle du téléphone qui s'est chargée de lui apprendre la nouvelle.

L'IA ne prend pas de gants pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, la preuve

Après une dispute, l'homme voit s'afficher sur l'écran de son mobile un résumé de messages effectué par l'IA Apple Intelligence : “Plus en couple; souhaite ses biens de l'appartement“. Aussi laconique soit-il, Nick avoue qu'il reflète tout à fait le contenu du message initial. Sans entrer dans les détails, il décrit ce dernier comme suit : “C’était quelque chose du genre : je ne peux pas croire que tu ais fait ça, c’est fini, je veux mes affaires. On s'est disputé dans un bar, je me suis levé et je suis parti, puis elle a envoyé le message”.

La réaction du développeur est mitigée. En un sens, il apprécie le ton très factuel du résumé d'Apple Intelligence. “J’ai l’impression que cela a ajouté une certaine distance, ce qui n’était pas une mauvaise chose. Peut-être un peu comme un assistant personnel qui reste professionnel et vous soutient même dans les situations les plus horribles, mais oui, plus que tout, cela semblait irréel et dystopique“. Au train où vont les choses, il va falloir s'y habituer.

Source : Ars Technica