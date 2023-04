Ce chien-robot de Boston Dynamics peut raisonner avec ChatGPT et parler avec la voix de Google

Les livres d’histoire mentionneront que ChatGPT s’est pour la première fois incarné physiquement sous les traits d’un chien-robot en avril 2023.

Un ingénieur spécialisé dans l’apprentissage automatique nommé Santiago a partagé sur Twitter la manière dont il est parvenu à doter le chien-robot Spot de la parole et d’Intelligence artificielle. Pour ce faire, il a combiné ce qu’OpenAI et Google ont de mieux à offrir, à savoir le modèle de langage de l’un et la technologie de synthèse vocale de l’autre. Le scientifique modifie et entraîne le robot de Boston Dynamics afin qu’il accomplisse des missions de relevés de températures dans les installations industrielles.

Les robots sont tout particulièrement adaptés pour les environnements dangereux tels que les centrales thermiques ou nucléaires. En fournissant les données recueillies lors de ces missions à ChatGPT, et en intégrant le chatbot dans le logiciel du robot, il devient ainsi possible de le questionner et d’obtenir toutes les données les concernant sous une forme plus agréable qu’un fichier JSON ou CSV, par exemple. Comme on peut le voir, mettre ChatGPT dans le corps d'un chien-robot n’est pas si facile, car il ne s’agit pas simplement d’installer un moteur de recherche, tel que Bing, qui intègre ChatGPT, par exemple, pour en faire un chien savant.

L’Intelligence artificielle est en train de tout renverser sur son passage. Tout le monde est concerné par les effets de cette nouvelle déferlante numérique. Si utile soit-elle, l’invention de Me Santiago Pino a donc de quoi inquiéter. L’IA est-elle un véritable danger pour l’humanité, comme l'affirme Elon Musk ? Elle augure en tout cas d’un avenir où les robots prendront une place de plus en plus prépondérante, avec toutes les dérives que cela pourrait impliquer.

We integrated ChatGPT with our robots. We had a ton of fun building this! Read on for the details: pic.twitter.com/DRC2AOF0eU — Santiago (@svpino) April 25, 2023

Par ailleurs, cette robotisation à marche forcée mâtinée d’Intelligence artificielle menace de faire disparaître de nombreux emplois. OpenAI, les créateurs de ChatGPT ne le cachent d’ailleurs pas. Selon eux, seuls 34 métiers ne seront pas affectés par l’émergence de ChatGPT et consorts.