Ce bug de Microsoft Word supprime votre document au lieu de l’enregistrer, voici comment l’éviter

Le logiciel de traitement de texte Microsoft Word est victime d'un bug gênant. Il efface vos documents au lieu de les enregistrer. En attendant un correctif, il y a une solution pour éviter ça.



Qui n'a jamais utilisé le traitement de texte Microsoft Word de sa vie ? Avant l'émergence d'alternatives sérieuses comme Libre Office Writer ou Google Docs, tout le monde a tapé au moins quelques lignes dans le célèbre programme. Il a bien évolué depuis sa sortie en 1983. Aujourd'hui, pour qui sait exploiter l'ensemble de ses possibilités, c'est un outil extrêmement puissant. Et comme tout logiciel de ce genre, il peut être touché par des bugs.

Notons qu'ils sont assez rares, et parfois provoqués par Windows et non Word lui-même. En règle générale, on ne remarque même pas le souci et une mise à jour a vite fait de le corriger. Celui qui touche les utilisateurs de la version 2409 de Word est plus difficile à manquer en revanche. Et pour cause : il efface vos fichiers au lieu de les sauvegarder. Heureusement, Microsoft donne une solution de contournement le temps de déployer un correctif.

Comment éviter le bug qui efface les documents Microsoft Word au lieu de les enregistrer

Le bug survient dans une situation précise. D'abord, il faut que son nom contienne une extension de fichiers en lettres majuscules (.DOCX au lieu de .docx par exemple) ou le symbole #. Ensuite, si vous cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer le document et l'enregistrez via le popup qui vous invite à le faire, il sera envoyé à la corbeille. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez donc le récupérer facilement dans cette dernière.

Pour empêcher que cela se produise à nouveau, allez dans Fichiers > Options > Enregistrement et cochez la case Ne pas afficher le Backstage lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers avec des raccourcis clavier.

Alternativement, vous pouvez sauvegarder manuellement votre document avec l'icône de disquette ou via le raccourci CRTL + S avant de le fermer. La cause du bug n'est pas encore claire, mais Microsoft y travaille.