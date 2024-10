Word, Excel et Powerpoint sans abonnement ? C’est possible grâce à ce nouveau pack Microsoft Office 2024

Microsoft a dévoilé sa toute dernière suite Office Famille 2024, destinée aux consommateurs et aux petites entreprises. Cette nouvelle version, disponible dès maintenant, marque un tournant important dans la stratégie de l'entreprise.

Alors que nous étions jusqu’à présent habitués à devoir s’abonner à Microsoft 365 pour profiter de logiciels tels que Word, Powerpoint et Excel, Microsoft vient finalement de les rendre disponibles à l’achat unique. Cela signifie qu’un seul paiement permet de profiter des logiciels en illimité.

Commençons par le plus important : le prix. Office 2024, ou Microsoft Famille 2024, est proposé à partir de 149 euros. Pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées, notamment pour un usage professionnel, l'édition Home & Business est disponible au prix de 249 €. Ces tarifs peuvent sembler élevés, mais n'oublions pas que le but est de rentabiliser ce pack sur plusieurs années. Pour rappel, un abonnement Microsoft 365 Personnel coûte pas moins de 69 euros par an.

C’est quoi ce nouveau pack Microsoft Famille 2024 ?

Mais que contient exactement cette nouvelle mouture d'Office ? L'édition Famille comprend les incontournables Word, Excel, PowerPoint et OneNote. L'édition Home & Business ajoute Outlook à cette liste et offre le droit d'utiliser les applications à des fins commerciales. Notez bien que ces licences ne sont valables que pour un seul PC ou Mac.

Microsoft a apporté de nombreuses améliorations à sa suite bureautique. L'interface utilisateur a été entièrement repensée pour s'harmoniser avec le design Fluent de Windows 11. Les utilisateurs de Mac ne sont pas en reste, avec une nouvelle palette de couleurs qui rafraîchit l'apparence des applications.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on peut citer le support du format OpenDocument 1.4, des fonctionnalités d'accessibilité améliorées, et la possibilité d'ajouter facilement des images depuis des appareils mobiles. Excel se dote de graphiques dynamiques et de nouvelles fonctions, tandis que Word bénéficie d'une meilleure récupération des documents en cas de plantage.

PowerPoint n'est pas en reste avec la prise en charge des sous-titres fermés et de nouvelles fonctionnalités vidéo. OneNote s'enrichit de nouveaux outils de dessin, et Outlook voit ses capacités de recherche améliorées. Microsoft promet également des performances accrues pour l'ensemble de la suite, bien que les détails précis manquent à l'appel.

Il est intéressant de noter qu'Office 2024 est la première version à ne pas inclure Publisher, l'application de publication assistée par ordinateur ayant été abandonnée plus tôt cette année. C'est un changement qui pourrait décevoir certains utilisateurs fidèles, mais qui reflète l'évolution des besoins du marché.

Sur quels PC peut-on profiter de Microsoft Famille 2024 ?

La compatibilité est un point crucial pour de nombreux utilisateurs. Bonne nouvelle : Office 2024 fonctionne sur Windows 10 et 11, ainsi que sur les trois dernières versions de macOS (Sequoia, Sonoma et Ventura). Cependant, il est important de noter qu'une connexion Internet active et un compte Microsoft sont nécessaires pour utiliser la suite. Finalement, rien ne change par rapport à l’abonnement de ce côté-là, dommage.

Microsoft s'engage à fournir des mises à jour et des correctifs de sécurité pour Office 2024 pendant cinq ans, du 1er octobre 2024 au 9 octobre 2029. C'est une durée de support confortable qui devrait rassurer les utilisateurs soucieux de la longévité de leur investissement.

Mais pourquoi Microsoft continue-t-il à proposer une version à achat unique d'Office, alors que l'entreprise pousse fortement son offre d'abonnement Microsoft 365 ? La réponse est simple : le choix. Microsoft reconnaît que tous les utilisateurs ne sont pas prêts à passer à un modèle d'abonnement. En proposant Office 2024, l'entreprise offre une alternative à ceux qui préfèrent un paiement unique, et qui n’ont pas toujours besoin de passer à la nouvelle version l’année suivante.

Cependant, il est important de noter que Microsoft Famille 2024 a ses limites. Contrairement à Microsoft 365, il ne débloque pas de fonctionnalités supplémentaires dans les applications mobiles Office. De plus, les fonctionnalités d'IA Copilot ne sont pas disponibles, même pour les détenteurs d'un abonnement Copilot Pro.

Le lancement de d’Office 2024 est finalement une excellente nouvelle pour ceux qui préfèrent posséder leurs logiciels plutôt que de les louer. C'est aussi un rappel que Microsoft, malgré son virage vers le cloud, n'a pas oublié ses racines dans les logiciels traditionnels.