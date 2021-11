Cdiscount, dégaine une offre Black Friday irrésistible sur la trottinette électrique Surpass 8 Pro

Cdiscount ne lésine pas sur les promotions lors du Black Friday, en prouve ce bon plan qui permet de s'équiper de la trottinette électrique Surpass 8 Pro à un prix inédit. Alors qu'on la trouve généralement aux alentours des 200 euros, son prix tombe sous la barre des 150 euros. Un bon plan à ne pas laisser passer.

Si vous êtes à la recherche d'un trottinette électrique et que votre budget est limité (moins de 150 euros), le bon plan Black Friday que propose l'enseigne française Cdiscount devrait vous convenir.

La Surpass 8 Pro s'affiche au prix inédit de 149,99 € au lieu de 199,99 € en moyenne. Une belle réduction de 25% toujours bonne à prendre. Pour en revenir à la trottinette électrique, la Surpass 8 Pro disponible son modèle Black Edition dispose de deux pneus de 8 pouces chacun et d'un moteur de 350 watts.

Au niveau des équipements, on retrouve un phare LED à l'avant, un feu à l'arrière, des réflecteurs latéraux avant et arrière, un guidon réglable en hauteur, un garde-boue avant et arrière, un grip antidérapant et un avertisseur sonore. D'une vitesse maximale de 25 km/h, la trottinette embarque une autonomie de 25 km après un temps de charge complet de 4 à 6 heures.

