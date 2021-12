Carte cadeau Fnac Jackpot : réalisez des économies sur vos derniers achats de l’année

La Fnac relance son offre sur les cartes cadeaux Jackpot juste après Noël. Comme d'habitude le bon plan n'est accessible que pendant une journée. Vous avez donc jusqu'à 23h59 ce lundi 27 décembre 2021 pour récupérer les cartes cadeaux Fnac Darty de 60 € et 150 € sont respectivement à 50 € et 130 €. Vous pouvez acheter jusqu'à 3 cartes de chaque montant.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Fnac vous offre une nouvelle occasion de profiter d'un bon d'achat de plusieurs dizaines d'euros pour cette fin d'année. Les fameuses cartes cadeaux Fnac Jackpot sont de retour ce lundi 27 décembre 2021. Vous avez le reste de la journée, soit jusqu'à 23h59 pour vous offrir les cartes Jackpot de 60 € et 150 € à 50 € et 130 € respectivement. Elles sont ensuite valable jusqu'au 31 janvier 2022. On vous explique comment ça fonctionne.

Carte cadeau Fnac Jackpot : comment en profiter ?

La carte cadeau Fnac Jackpot d'une valeur de 60 € peut être récupérée à 50 €. Vous bénéficiez donc d'un bon d'achat de 10 €. La carte de 150 € est disponible à 130 €. De quoi réaliser une économie 20 € sur vos achats jusqu'à la fin du mois de janvier de la nouvelle année. Précisons que vous pourrez utiliser ces cartes cadeaux dans les magasins Fnac, Darty mais également sur le site Fnac.com (hors abonnements presse, tirages photo, Marketplace et codes et contenus en téléchargement).

Carte cadeau d'une valeur de 60 euros vendue au prix de 50 euros : vous réalisez une économie de 10 €

: vous réalisez une économie de 10 € Carte cadeau d'une valeur de 150 euros vendue au prix de 130 euros : vous réalisez une économie de 20 €

Sachez pour que la Fnac ne permet de commander les cartes cadeaux Jackpot qu'une seule fois par compte client. Toutefois, il est possible d'ajouter jusqu'à 3 cartes de chaque montant au panier. Vous pouvez commander jusqu'à 6 cartes Jackpot. L'économie réalisée peut donc aller jusqu'à 90 €. C'est une belle somme pour vous faire plaisir d'ici la fin de décembre sur le site Fnac.com et dans les magasins Fnac et Darty.