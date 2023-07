Carrefour : cette arnaque vise votre carte de fidélité, voici comment s’en protéger

Les pirates s'en prennent à vos cartes de fidélité. Du moins à celles qui permettent de cumuler de l'argent à utiliser comme paiement, comme celle de Carrefour. Si vous avez reçu un mail de l'enseigne vous demandant de fournir les identifiants associés, faites attention, c'est une arnaque.

Attention si vous avez reçu un mail ou une demande pour vos identifiants de carte de fidélité Carrefour. C'est une tentative de pirates informatiques pour vous voler de l'argent. La carte Carrefour est du type cagnotte. Au fil de vos achats, elle s'alimente d'une somme en euros que vous pouvez dépenser par la suite pour payer vos courses, comme un bon d'achat virtuel. Des hackers ont lancé une campagne de phishing et de piratage pour récupérer le numéro et mot de passe des cartes. Une fois en possession des informations, ils enregistrent le tout dans l'application Carrefour et se servent de votre cagnotte dans les enseignes du groupe.

Une victime l'a appris à ses dépens alors qu'elle voulait se servir des 71 € cumulés en magasin. Au passage en caisse, surprise : le solde affiche zéro. Elle vérifie et se rend compte que deux paiements ont été effectués, un de 19 € et un de 52 €. Sauf qu'ils ont été fait à Paris, ville dans laquelle la personne n'a jamais mis les pieds. Prévenu du problème, Carrefour a remboursé les sommes dérobées. Dans certains cas, la fraude a fait perdre des centaines d'euros au client.

Comment protéger votre carte de fidélité Carrefour

Le groupe a lancé une campagne d'information à ses clients pour les avertir de l'arnaque en cours. La communication comprend également les conseils nécessaires à la protection de sa carte de fidélité :

Utilisez un Code Cagnotte (le code de la carte) robuste : évitez les dates de naissance ou les suites de chiffres simples .

. Changez régulièrement le mot de passe du compte Carrefour associé à la carte . Là aussi, ne piochez pas dans la liste des pires mots de passe qui soit.

. Là aussi, ne piochez pas dans la liste des pires mots de passe qui soit. Méfiez-vous des liens suspects présents dans un mail ou plus généralement sur Internet.

présents dans un mail ou plus généralement sur Internet. Ne divulguez jamais votre mot de passe ou votre Code Cagnotte.

Si vous pensez avoir été victime, pas de panique. Changez les identifiants et codes comme indiqué, puis contactez le SAV de Carrefour pour demander un remboursement. Ce n'est pas la première fois que les pirates ciblent des enseignes de Grande distribution pour accomplir leurs méfaits. Et le classique mail de phishing n'est pas le seul moyen utilisé non plus. L'an dernier, une arnaque sur Facebook promettait une Nintendo Switch OLED à 1,99 € chez Carrefour justement.

