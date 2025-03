Canal+ : vous avez perdu la 4K avec votre abonnement ? Vous pouvez la récupérer, mais il faut payer

Les nouveaux abonnés Canal+ sans engagement et les anciens qui ont souscrit via Freebox n'ont plus accès à la 4K UHD, au HDR et au Dolby Atmos depuis des semaines. Ces technologies sont de retour pour ces clients, mais elles sont désormais payantes.

Canal+ dévoilait ses nouvelles offres en janvier dernier, et l'on constatait alors avec effroi que le groupe avait décidé de supprimer la 4K de la plupart de ses abonnements sans engagement. On pensait que seuls les nouveaux clients étaient concernés, mais quelques semaines plus tard, les anciens abonnés à Canal+ via Freebox constataient qu'ils n'avaient plus accès à la définition UHD. Et voilà qu'un nouveau rebondissement vient compléter ce dossier.

Comme repéré par Ultra-K.fr, Canal+ vient de rendre disponible une option payante permettant aux abonnés Freebox de récupérer l'accès à la 4K. Il est désormais possible de payer 5 euros supplémentaires par mois pour ajouter un utilisateur à son compte, ainsi que pour débloquer la qualité UHD, la technologie HDR et l'audio Dolby Atmos. Pour 10 euros en plus par mois, deux utilisateurs supplémentaires sont permis, en plus du déverrouillage de l'UHD, du HDR et du Dolby Atmos.

Canal+ fait payer la 4K aux abonnés sans engagement

Les nouveaux abonnés Canal+ hors de l'écosystème Freebox, qui ont souscrit une offre sans engagement depuis le changement des conditions des différentes formules à la mi-janvier, devraient également pouvoir accéder à ces deux options. Reste que ceux qui n'ont pas l'utilité d'ajouter des membres à leur offre doivent payer le prix cher pour disposer de technologies d'image et de son que l'on pensait acquises. Clairement, la stratégie de Canal+ est d'orienter les consommateurs vers ses abonnements avec engagement afin de les retenir.

Cette décision ne va pas arranger la cote de popularité du géant français de l'audiovisuel. Récemment, le groupe a été très critiqué pour ne pas avoir diffusé le match retour de Ligue des Champions Liverpool-PSG sur Canal+, préférant retransmettre le match tant attendu sur sa chaîne Canal+ Foot. Pour de nombreux abonnés, ce fut la douche froide, et Canal+ a été accusé de forcer les utilisateurs à souscrire un pack sport pour pouvoir regarder le match, puisque ce dernier n'était pas accessible avec les autres offres.