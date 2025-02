Canal+ supprime la 4K HDR à tous les abonnés sans engagement

Canal+ avait annoncé que la 4K HDR ne serait plus incluse dans ses offres sans engagement de 2025, voilà qu'elle disparait aussi pour les anciens abonnés.

En début d'année, nous vous rapportions une bien mauvaise nouvelle : Canal+ remaniait ses offres et décidait de retirer le support de la 4K, du HDR et du Dolby Atmos à ses clients souscrivant une formule sans engagement. Nous pensions à l'époque que seuls les nouveaux abonnés étaient concernés par ce changement, mais il semble que les anciens clients souffrent aussi de la disparition de ces technologies d'image et de son.

Le compte Ultra-K.fr, très vigilant sur la question de la qualité d'image chez les acteurs audiovisuels français, rapporte avoir reçu plusieurs témoignages d'abonnés Canal+, qui avaient souscrit une offre sans engagement avant 2025, et qui viennent de perdre l'accès à l'Ultra HD et à la 4K HDR.

Canal+ bloque la 4K HDR aux anciens abonnés sans engagement

“Je suis abonné à Canal+ Sport depuis 8 mois et je n'ai plus aucune chaîne 4K sur MyCanal via Apple TV 4K ! C'est une blague ?”, a par exemple réagi un client. Il précise avoir géré la souscription depuis sa Freebox Ultra, qui ne permet pas d'accéder aux offres avec engagement du groupe.

“Visiblement ce n’est pas que pour les nouveaux abonnés, je suis abonné sans engagement depuis presque 1 an avec ma Freebox Ultra et toutes les chaînes Canal+ UHD ont disparu depuis hier, elles étaient encore dispo dimanche…”, regrette un autre.

Cette régression surprenante vise sans doute à forcer les utilisateurs à passer à une offre avec engagement, qui assure à Canal+ des revenus plus réguliers. Sauf que, comme c'est le cas pour Free, il n'est pas toujours possible de s'abonner à une telle formule lorsque l'on passe par un intermédiaire, comme un opérateur. Ce serait aussi un bon coup pour Canal+ d'inciter les clients à souscrire directement via sa plateforme pour éviter de partager les revenus avec des tiers. Enfin, couper l'UHD 4K aux clients sans engagement permet de réaliser des économies de bande-passante. Mais cela vaut-il la perte de confiance des téléspectateurs envers Canal+ engendrée par cette décision ?