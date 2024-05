Canal + simplifie enfin l’accès au catalogue Apple TV+

Apple TV+ est disponible depuis avril 2023 dans la quasi-totalité des offres de Canal+. Néanmoins, il fallait obligatoirement passer par l'appli MyCanal et son ergonomie discutable pour accéder aux contenus de la plateforme d'Apple. Bonne nouvelle, ce n'est plus le cas.

Comme vous le savez peut-être, Canal+ intègre dans la grande majorité des ses offres Apple TV+ depuis avril 2023. C'est par exemple le cas dans l'offre classique Canal+ à 22,99 €/mois, dans la formule Canal+ Ciné Series ou encore dans les abonnements Canal+ Sport et Canal+ Friends & Family.

Dans les faits, la plateforme de streaming de la marque à la pomme n'est pas fournie dans une seule offre de la chaîne cryptée, à savoir la toute récente formule TV+ lancée il y a quelques jours. Pour rappel, cet abonnement permet de profiter de 80 chaînes de TV et certains contenus exclusifs Canal+ pour seulement 2 euros par mois. Etant donné son prix imbattable, logique donc de ne pas voir Apple TV+ inclut, alors que les prix de la plateforme ont augmenté considérablement en octobre 2023 (de 6,99 €/mois à 9,99 €/mois).

S'il est donc appréciable de pouvoir bingewatcher les meilleures séries Apple comme Severance, Ted Lasso ou encore Slow Horses en tant que client Canal+, il y a toutefois un petit bémol. Pour cause, il est impératif de passer par l'appli MyCanal et son ergonomie discutable pour accéder aux contenus du service de streaming. Or, bonne nouvelle, ce n'est maintenant plus le cas. Comme le rapportent nos confrères du site AlloForfait, il existe maintenant une option pour regarder les programmes d'Apple TV+ directement sur l'application Apple TV.

Comment lier ses comptes Canal et Apple

Pour ce faire, il suffira de se rendre à cette adresse et de vous connecter avec les identifiants et le mot de passe de votre compte Canal+. Ceci fait, choisissez maintenant le contrat concerné pour effectuer la liaison. Une fenêtre apparaîtra alors pour vous demander d'ouvrir l'app Apple TV (tandis que vous serez redirigé directement sur le site tv.apple.com si vous êtes sur PC ou mac).

Finalement, une autre fenêtre surgit pour vous confirmer l'association de vos deux comptes. Il est d'ailleurs précisé que “votre abonnement sera associé à votre identifiant Apple. Nous informerons Canal+ de cette association”. Et voilà, maintenant vous pouvez si vous le souhaitez accéder au catalogue d'Apple TV+ directement via l'appli officielle du constructeur sur votre TV connectée, votre box TV, votre smartphone/tablette Android ou votre console PS5 et Xbox Series X/S.