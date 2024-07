Canal+ lance le nouveau bouquet Ciné+ OCS : comment en profiter gratuitement ?

Canal+ lance un nouveau bouquet dénommé Ciné+ OCS ce 3 juillet 2024. Il est disponible dès à présent via différents canaux, y compris Prime Video. Le service d'Amazon permet d'ailleurs de tester le nouveau bouquet gratuitement pendant quelques jours.

Le rachat d'OCS par Canal+ se concrétise enfin avec le lancement d'une offre. Un nouveau bouquet voit ainsi le jour, quelques mois après la validation de l'acquisition par l'Autorité de la concurrence. Dénommée Ciné+ OCS, cette offre combine — comme son nom l'indique — les programmes des anciens bouquets Ciné+ et OCS.

Le meilleur des deux mondes se regroupe ainsi dans un total de 6 chaînes : OCS, Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Family, Ciné+ Festival et Ciné+ Classic. Les amateurs du septième art y retrouveront une pléthore de films et séries Canal+ et OCS.

Comment essayer le nouveau bouquet Ciné+ OCS gratuitement ?

Les nouvelles chaînes sont évidemment intégrées aux bouquets traditionnels de Canal+ (Ciné Séries et Friends & Family) dont les prix ne changent d'ailleurs pas. Mais si vous n'êtes pas un abonné Canal et souhaitez quand même accéder aux contenus Ciné+ OCS, vous pourrez retrouver le bouquet dans les offres TV des différents opérateurs, mais aussi sur Amazon Prime Video.

L'option coûte 12,99 € par mois, sans engagement. Si vous souhaitez la tester sans payer, la seule option qui s'offre à vous est de passer par Prime Video. Le service d'Amazon permet en effet de profiter de 7 jours d'évaluation gratuite de Ciné+ OCS. Vous pourrez décider ensuite de payer pour poursuivre l'aventure… ou non.

En plus des chaînes en direct, le replay est aussi accessible via cette offre. Vous pourrez ainsi rattraper vos programmes manqués en fonction de votre disponibilité.

Notez enfin que le bouquet Ciné+ OCS profite toujours du traitement privilégié dont bénéficie Canal+ avec la chronologie des médias. Les films qui sortent en salle y sont ainsi disponibles seulement 6 mois après leur sortie, contre jusqu'à 22 mois pour les autres.