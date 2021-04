Canal+ gratuit pendant 1 mois pour les moins de 26 ans

Pour les étudiants et les étudiantes de moins de 26 ans, la chaîne Canal+ est gratuite durant une période d'un mois et ce, sans engagement. Toutes les informations à savoir et les conditions de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Le groupe Canal+ profite de la période du confinement et de la fermeture des écoles pour lancer une offre gratuite à destination des jeunes de moins de 26 ans. Ainsi, pendant une durée exacte de 31 jours, les étudiants pourront regarder divers programmes de la chaîne cryptée tels que du sport (football, rugby, formule 1,…), des films, des séries ou encore des documentaires. À l'issue de la période offerte, la résiliation sera effectuée automatiquement.

Abonnement Canal+ gratuit pendant 1 mois : quelles sont les conditions de l'offre ?

Pour bénéficier du mois gratuit, il suffit de se rendre sur le site de la boutique Canal+, de télécharger une copie de la carte d'identité (ou autre papier d'identité) et de remplir un formulaire en précisant notamment les nom, prénom et adresse mail. Si ces conditions sont réunies, un code d'activation à usage unique (dans la limite des 100 000 premiers inscrits) sera envoyé par e-mail et devra être saisi au plus tard le 27 avril 2021. L'offre est limitée à une connexion sur PC/Mac, tablette, smartphone, Fire TV, PS4, PS5 ou Xbox (One, Series S, Series X).