Calendrier Euro 2020/2021 : comment importer les matchs dans Google Agenda ou Calendrier (Apple)

Avec la fin des restrictions liées à la pandémie, l'UEFA a décidé de lancer le coup d'envoie de l'Euro de football 2021. Dans ce tutoriel rapide, on vous explique comment ajouter les matchs à Google Agenda ou le Calendrier des iPhone afin d'être sûr de n'en rater aucun !

L'année dernière, l'Euro 2020 de football avait été reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Nous sommes en 2021, et il était donc grand temps de sonner le coup d'envoi d'un Euro 2020 avec un an de retard. On peut se demander d'ailleurs si ce décalage sera maintenu les années suivantes, ou si l'on doit considérer, en réalité, cet Euro 2020 comme le véritable Euro 2021. L'Euro 2020, ou 2021 comme certains préfèrent l'appeler se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021.

Après plus d'un an de morosité, il y a de quoi ne surtout pas vouloir rater le moindre match. Heureusement, plusieurs sites, dont le site officiel de l'UEFA, proposent d'ajouter la liste de tous les matchs de l'Euro 2020 / 2021 en quelques clics dans Google Agenda, le Calendrier Apple ou n'importe quelle autre application de calendrier. Notez que les étapes de ce tutoriel sont conçues pour les smartphones et tablettes Android ainsi que les iPhone et iPad.

Comment ajouter la liste des match de l'Euro 2020 / 2021 de football à Google Agenda ou Calendrier (Apple)

Pour cela c'est très simple. Il vous suffit de générer un fichier .ics contenant toutes les rencontres à partir du site de l'UEFA que votre smartphone va automatiquement importer :

Allez sur la bonne page du site de l'UEFA en cliquant sur ce lien

Cliquez sur Add to calendar

Sélectionnez les équipes qui vous intéressent

Appuyez sur le bouton Add to calendar en bas à droite

en bas à droite Passez la popup qui vous demande d'entrer votre adresse mail

Votre smartphone vous demande alors d'ajouter les matches de l'UEFA à votre calendrier : validez, et le tour est joué !

Désormais tous les matches seront dans votre calendrier. Vous pouvez définir des alertes pour être sûr d'être averti avant le début d'une rencontre. Notez que l'avantage de cette solution, c'est que votre calendrier sera toujours à jour, même en cas de changement. Toute modification du calendrier par l'UEFA sera automatiquement rapportée dans votre agenda.