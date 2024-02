Adobe lance un assistant IA capable de parcourir et de résumer des PDF

Adobe introduit une nouvelle fonctionnalité dans son logiciel Acrobat PDF qui permettra aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux informations contenues dans des documents longs et complexes et de mieux les comprendre.

Adobe vient de dévoiler AI Assistant in Acrobat, un outil d'intelligence artificielle générative qui peut interagir avec les utilisateurs par le biais du langage naturel et leur fournir des résumés, des réponses et des recommandations en fonction du contenu des fichiers PDF.

L'assistant AI d'Acrobat est conçu pour aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches liées au travail avec des documents PDF, telles que la recherche d'informations, la création de points forts pour des courriels ou des réunions, ou la production de copies pour des rapports ou des présentations. Cette fonction peut être utilisée avec n'importe quel format de document pris en charge par Acrobat, tel que Word ou PowerPoint. La fonction respecte également les normes de sécurité des données d'Adobe, de sorte qu'elle ne stocke ni n'utilise aucune donnée client à des fins de formation.

Les PDFs vont devenir encore plus facile à utiliser

Cette fonctionnalité est disponible en version bêta à partir d'aujourd'hui pour les utilisateurs payants d'Acrobat dans le cadre des formules d'abonnement Standard, Pro et Teams. Les utilisateurs peuvent accéder à AI Assistant dans Acrobat sur les versions bureautique et web du logiciel.

Ils peuvent dialoguer avec AI Assistant dans Acrobat en tapant ou en prononçant leurs questions, et la fonction leur répondra en leur fournissant des informations pertinentes tirées du document. L'assistant IA dans Acrobat peut également suggérer des questions que les utilisateurs pourraient souhaiter poser, en fonction du contenu du document.

Parmi les fonctionnalités disponibles, citons notamment la possibilité pour l’IA de fournir un résumé concis des principaux points et sujets d'un document, de répondre à des questions spécifiques que les utilisateurs peuvent se poser sur le document, telles que des définitions, des faits ou des chiffres. La fonction peut également fournir des citations pour les réponses, afin que les utilisateurs puissent vérifier la source et l'exactitude des informations.

Il peut aussi recommander des informations ou des ressources supplémentaires en rapport avec le document, telles que des articles, des vidéos ou des sites web, et même créer des liens cliquables qui renvoient directement les utilisateurs aux sections ou pages pertinentes du document. Enfin, l’IA peut aussi aider les utilisateurs à créer et à modifier des contenus basés sur le document, tels que des messages électroniques, des rapports, des présentations, etc.

Adobe prévoit d'ajouter d'autres fonctionnalités à l'assistant IA dans Acrobat, notamment en l'intégrant à son modèle d'IA générative Firefly, qui peut créer des images et des graphiques réalistes à partir de descriptions textuelles. La société prévoit également de permettre à l'assistant d'IA dans Acrobat d'extraire des informations de plusieurs sources et documents à la fois, de générer de premiers projets et d'éditer des copies pour les utilisateurs.