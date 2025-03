Bouygues Telecom passe au WiFi 7 et augmente ses tarifs, voici les nouveautés Bbox

Bouygues Telecom revoit entièrement ses offres internet fixes. Nouveau matériel, meilleurs débits, mais aussi hausse des prix. Les utilisateurs doivent s’attendre à une évolution marquée de la gamme Bbox.

Les opérateurs mettent régulièrement à jour leurs offres internet pour suivre l’évolution des usages et des technologies. Ces ajustements concernent souvent le matériel fourni, les vitesses de connexion ou les services inclus. Cette fois, Bouygues Telecom va plus loin. L’opérateur revoit entièrement sa gamme de Bbox, en supprimant le WiFi 5 et en généralisant des technologies plus récentes. Une décision qui s’accompagne d’une hausse tarifaire sur l’ensemble des abonnements.

Depuis la fin mars, toutes les Bbox de Bouygues Telecom sont désormais équipées d’un serveur WiFi 6, 6E ou 7. Le WiFi 5 n’est plus proposé. La Bbox Fit, entrée de gamme, bénéficie maintenant du serveur WiFi 6 déjà utilisé pour la Bbox Must. Son débit passe à 1 Gbit/s en réception et 700 Mbit/s en envoi. L’offre Ultym, la plus complète, intègre quant à elle le WiFi 7 avec un débit symétrique de 8 Gbit/s. Jusqu’ici réservée aux boutiques, cette box est désormais aussi disponible en ligne. Deux répéteurs peuvent être demandés gratuitement pour optimiser la couverture dans un grand logement.

Le WiFi 7 arrive sur la Bbox Ultym, mais les prix augmentent sur toute la gamme

En parallèle de ces améliorations techniques, les tarifs évoluent aussi. La Bbox Fit passe de 19,99 €/mois à 28,99 €/mois la première année. La Bbox Must est maintenant proposée à 35,99 €/mois, contre 34,99 € auparavant. Quant à la Bbox Ultym, elle grimpe à 44,99 €/mois pendant un an, puis 51,99 €/mois. Une hausse qui reflète l’arrivée de nouveaux équipements et de meilleurs débits, mais qui alourdit la facture pour les nouveaux abonnés.

Bouygues Telecom semble miser sur la qualité pour maintenir son attractivité, malgré ces hausses. L’opérateur offre des services comme la clé 4G incluse en cas de coupure, des chaînes TV 4K, des appels illimités, ainsi que des services comme Prime Video ou Universal+ pendant 6 mois. Avec ces changements, Bouygues devient le premier opérateur français à tourner définitivement la page du WiFi 5.