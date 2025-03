70 % des Français ne négocient pas le prix de leur forfait mobile, et pourtant, ça marche !

La majorité des Français ne négocient pas le prix de leur forfait mobile. Ceux qui tentent d'obtenir une remise auprès de leur opérateur présentent pourtant un taux de réussite positif.

Négociez-vous des baisses de tarif de votre forfait mobile avec votre opérateur ? Si la réponse est non, vous faites partie des 70 % de Français qui ne tentent pas d'obtenir de ristourne sur le prix de leur abonnement, selon le baromètre du numérique 2025 réalisé par le CREDOC en collaboration avec l’Arcep, le Conseil général de l’économie, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et l’Arcom.

Au cours des deux dernières années, 29 % des abonnés mobiles ont tenté de négocier le prix de leur forfait mobile. Parmi eux, 17 % l’ont fait une seule fois et 12 % l’ont fait à plusieurs reprises. Cette pratique concerne surtout les jeunes, dont le pouvoir d'achat est plus faible. Dans la tranche des 18-24 ans, ils sont presque la moitié (46 %) à avoir récemment tenté une négociation avec leur opérateur.

Les opérateurs mobiles acceptent fréquemment des baisses de prix

Pour 34 % des sondés qui ont négocié le tarif de leur abonnement, la première cause invoquée est la hausse du tarif décidée par l'opérateur. La seconde raison est la fin d'une période d'engagement (23 %), qui constitue un bon moment pour mettre la pression sur son fournisseur. La fin d'une période de promotion ou la disponibilité d'une offre moins chère chez un concurrent sont ensuite invoquées par les consommateurs (18 % chacun).

Il est dommage de ne pas tenter une négociation, car les clients obtiennent souvent gain de cause. Deux tiers (67 %) des clients réussissent à soutirer une baisse de tarif après une seule négociation et 79 % d'entre eux y parviennent après plusieurs tentatives. 72 % des personnes qui ont entamé une négociation avec leur opérateur ont obtenu une diminution du prix de leur forfait mobile. Mais comme la majorité des utilisateurs ne négocient pas, seulement 21 % des possesseurs de téléphone mobile souscrivant un abonnement auprès d'un opérateur a pu arracher un rabais.

Le baromètre nous apprend aussi que 70 % des Français paient leur forfait moins de 20 euros par mois. Là encore, on constate de grands écarts avec les classes d'âge : les jeunes privilégient les forfaits les moins chers, tandis que les plus âgés choisissent des abonnements plus coûteux.