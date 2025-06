Bouygues Telecom offre 10 chaînes TV à ses abonnés Bbox pour les vacances d’été

10 chaînes TV gratuites, ça vous dit ? Bouygues Telecom offre son bouquet Jeunesse à tous ses abonnés Bbox en plein milieu des vacances d'été. Les enfants auront ainsi accès à de nombreux programmes, notamment des dessins animés, toute la journée en attendant la rentrée des classes.

Abonnés Bbox, vos enfants ne risquent pas de s'ennuyer pendant les prochaines vacances d'été. Bouygues Telecom va donner accès gratuitement à 10 chaînes TV jeunesse du 17 juillet au 18 août 2025. Celles-ci font normalement partie d'un bouquet Jeunesse facturé 9,99 euros par mois (4,99 euros par mois les deux premiers mois via une promotion actuellement en vigueur).

Ces 10 chaînes diffusent des programmes à destination des enfants de 3 à 12 ans. Le piège étant évidemment qu'une fois que la période de gratuité expire, votre progéniture fasse des pieds et des mains pour continuer à les regarder, vous forçant à vous abonner au fameux bouquet.

Canal J, Boomerang et Nickelodeon au programme

Voici la liste des 10 chaînes jeunesse rendues accessibles cet été par Bouygues Telecom :

Canal J : canal 106

Nickelodeon Toons : canal 107

Boomerang : canal 108

Boomerang +1 : canal 109

Cartoonito : canal 110

Nickelodeon : canal 111

Nickelodeon +1 : canal 112

Dreamworks : canal 113

Tiji : canal 114

Nickelodeon Junior : canal 115

Toutes ces chaînes sont également disponibles dans l’application B.tv, note AlloForfait. Les clients Bbox n'ont donc pas nécessairement besoin de leur TV pour y accéder, ils peuvent aussi visionner les contenus depuis un smartphone ou une tablette. Parfait pour occuper les enfants pendant un voyage ou pour qu'ils n'accaparent pas la télévision toute la journée.

La saison 25 de Pokémon, Power Rangers : Dino Fury, Lego City Adventures, Kung Fu Panda, Trolls, Tom et Jerry, Scooby-Doo, Oggy et les cafards et bien d'autres programmes vont désormais pouvoir rythmer les journées de vos enfants. Vous n'avez aucune manipulation à réaliser pour profiter de cette offre, rendez-vous seulement sur les canaux en question de votre box TV ou sur l'application B.tv pour commencer le visionnage.