Bouygues Telecom intègre un nouveau modem Wi-Fi 6 dans son offre Bbox Must

Bouygues Telecom vient de lancer une nouvelle offre fibre de milieu de gamme. Cet abonnement Bbox Must embarque une box inédite compatible WiFi 6. On fait le point ensemble.

Alors que Bouygues Telecom a décidé en octobre 2022 de mettre au placard les forfaits Sensation, l'opérateur continue de modifier ses offres. En effet, Bouygues a présenté ce lundi 7 novembre 2022 son nouvel abonnement Bbox Must.

Avec cette offre, l'entreprise intègre un modem compatible Wi-Fi 6 inédit. Tout comme la Bbox Ultym Fibre, cet appareil est fabriqué avec au moins 90 % de plastiques recyclés. Le modem est d'ailleurs certifié Gree Product Mark par l'organisme TÜV Rheinland. C'est d'ailleurs la toute première box à obtenir cette certification sur le marché français d'après l'opérateur.

Pour rappel, cette distinction garantit le respect des critères de conception et la qualité environnementale du produit. Ainsi, on note par exemple que le poids de ce modem a été réduit de 37% par rapport à la précédente génération de box WiFi 6. La consommation électrique diminue également de 18 %.

Un modem écologique et performant d'après Bouygues

“Cette nouvelle Bbox WiFi6 est le fruit de plus de deux ans de travail et a mobilisé à la fois les collaborateurs de Bouygues Telecom et ceux de nos partenaires pour proposer un modem internet optimisé sur l'ensemble de son cycle de vie, qui allie performance technologique et maîtrise de son empreinte environnementale”, a déclaré Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom.

Concernant le design de ce modem, l'opérateur a opté pour un format à la vertical, qui selon lui, assure une diffusion optimale du WiFi dans l'habitation, tout en garantissant une excellente ventilation. Notez que ce modem embarque une fonction de “WiFi intelligent”. En d'autres termes, le modem sélectionne en temps réel la meilleure bande de fréquence et le meilleur canal pour chaque appareil connecté afin d'offrir la meilleure connexion possible.

Quant aux débits, Bouygues promet jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 700 Mb/s en envoi. L'offre propose également plus de 180 chaînes TV, un décodeur TV Bbox 4K, un enregistreur TV (jusqu'à 100 heures), ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays. L'abonnement Bbox Must Fibre est proposé à 24,99 €/mois pendant un an, puis ensuite à 41,99 €/mois. Attention, il y a un an d'engagement.