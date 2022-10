Bouygues met les forfaits Sensation au placard, voici les nouvelles offres mobiles

Bouygues Telecom vient d'annoncer la suppression des forfaits Sensation au profit d'une toute nouvelle gamme. Ces offres inédites, baptisées sobrement forfaits Bouygues Telecom, sont disponibles avec ou sans smartphone. Ils mettent l'accent sur la sécurité avec un nouveau service de protection et des enveloppes de données mobiles plus généreuses.

Alors que Bouygues Telecom a augmenté le prix de certaines offres Bbox de 4 € avec une nouvelle option en juin 2022, l'opérateur a annoncé ce lundi 17 octobre 2022 la suppression des forfaits Sensation. Ne les cherchez plus sur le site officiel de l'entreprise, ils répondent désormais au nom simplissime de forfaits Bouygues Telecom.

Avec cette nouvelle offre, Bouygues veut surtout mettre l'accent sur la protection numérique offerte aux abonnés. Pour ce faire, chaque forfait inclura gratuitement pendant 24 mois un tout nouveau service de protection appelé “Solutions sécurité smartphone”.

Bouygues renforce la sécurité sur ses nouveaux forfaits avec Norton

Conçue en partenariat avec Norton, l'un des leaders du marché sur la sécurité informatique, cette solution proposera quatre fonctionnalités majeures :

Un système anti-phishing avec détection et filtrage des sms frauduleux

avec détection et filtrage des sms frauduleux Un gestionnaire de mots de passe permettant de créer, sécuriser, et stocker vos mots de passe et informations personnelles (accessibles depuis tous vos appareils)

permettant de créer, sécuriser, et stocker vos mots de passe et informations personnelles (accessibles depuis tous vos appareils) Un antivirus pour détecter les sites frauduleux, les virus, les logiciels espions ou encore les chevaux de Troie et pour assurer la sécurité des paiements en ligne

pour détecter les sites frauduleux, les virus, les logiciels espions ou encore les chevaux de Troie et pour assurer la sécurité des paiements en ligne Une navigation anonymisée pour éviter les risques d'usurpation d'identité et de traçage via l'utilisation d'un VPN

Par ailleurs, Bouygues propose des facilités d'achat pour les smartphones sur les forfaits avec engagement de 24 mois (à partir de 100 Go de data). Il est ainsi possible de financer le smartphone de son choix en 12, 24 ou 36 mois. L'opérateur lance aussi les solutions d'assistance smartphone avec un service de réparation en moins de 7 jours ouvrés, une remise de 30% sur les réparations express en boutique ou encore le prêt d'un appareil gratuit. En outre, Bouygues s'engage également à reprendre votre ancien smartphone pour le reconditionner ou le recycler.

Les prix et la data des nouveaux forfaits Bouygues

Comme dit plus haut, ces nouveaux forfaits disposent d'une enveloppe de données mobiles plus généreuses. Mais voyons tout cela dans le détail, avec les différents prix :

Les offres 5G (engagement 24 mois)

Forfait 100 Go (dont 50 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : 15,99 € par mois (10,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 30,99 €/mois

(dont 50 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : (10,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 30,99 €/mois Forfait 130 Go (dont 80 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : 24,99 € par mois (19,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 41,99 €/mois

(dont 80 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : (19,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 41,99 €/mois Forfait 200 Go (dont 100 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : 31,99 € par mois (26,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 49,99 €/mois

(dont 100 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : (26,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 49,99 €/mois Forfait 240 Go (dont 130 Go aux USA, Canada, Chine, Europe, Suisse, DOM et Andorre) : 54,99 € par mois (49,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 69,99 €/mois

Notez qu'à partir du forfait 130 Go, une carte eSim est fournie pour utiliser le forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre connectée. En outre, le forfait 240 Go inclut des destinations supplémentaires avec appels illimités sur les fixes et mobiles comme le Brésil, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, le Japon, la Russie ou encore la Turquie. Par ailleurs et si vous êtes client Bbox, la facture perd environ 5 euros sur chaque offre lors de la seconde année également.

Les offres 4G (engagement 24 mois)

Forfait 2h 100 Mo : 2 € par mois (Gratuit sur client Bbox) la 1re année, puis 7,99 € par mois

: 2 € par mois (Gratuit sur client Bbox) la 1re année, puis 7,99 € par mois Forfait 5 Go : 11,99 € par mois (9,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 20,99 € par mois

: 11,99 € par mois (9,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 20,99 € par mois Forfait 1 à 20 Go (forfait bloqué) : 6,99 € par mois (4,99 €/mois si client Bbox) la 1re année, puis 14,99 €/mois

Concernant les forfaits 4G, sachez que les formules 100 Mo et 5 Go existent en version bloquée pour les plus jeunes utilisateurs par exemple. Enfin, précisons que les forfaits B&You restent inchangés et sont toujours disponibles.