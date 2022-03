Bouygues Telecom dévoile Source, le premier forfait mobile solidaire et responsable

Bouygues Telecom lance aujourd’hui un nouveau concept de forfaits mobile. Nommé Source, il propose de transformer vos Go de data non consommés en dons pour des associations. Une première dans l’univers du mobile.

Il est désormais possible d’être éthique et responsable en utilisant son smartphone. C’est du moins la promesse de Bouygues Telecom avec Source, son nouveau forfait mobile. Ce dernier permet de « transformer les gigas non consommés en actions positives ». Mais comment ça marche ?

A première vue, Source propose une offre tout ce qu’il y a de plus classique pour le consommateur. Nous avons donc un forfait qui coûte dix euros par mois qui propose appels et SMS illimités. En plus de cela, ce sont 10 Go de données qui sont disponibles. Toutefois, il y a un twist.

Bouygues Telecom mise sur la solidarité

A l’heure des comptes à la fin du mois, Bouygues Telecom transformera vos Go non consommés en monnaie virtuelle. Ils ne seront donc pas définitivement perdus. Chaque Go représentera 100 « gouttes d’eau », une monnaie virtuelle.

L’utilisateur aura le choix de distribuer ces gouttes d’eau à plus de 1000 associations via l’application dédiée, disponible sur Android et iOS. A vous de décider celle qui mérite le plus votre attention. Il est aussi possible de mensualiser un don afin de ne pas avoir à le faire tous les mois. A cette occasion, l’opérateur s’est associé avec Lilo, moteur de recherche solidaire qui aide les associations partout en France. L’application mobile permet aussi de surveiller sa consommation, de se rajouter des Go si besoin et donne même des astuces pour réduire son empreinte carbone.

Le forfait est sans engagement et se gère uniquement via l’application. L’inscription peut se faire en quelques minutes. Bouygues précise qu’il fonctionne aussi bien en France métropolitaine que dans les DOM. Un forfait inédit sur le marché qui devrait séduire ceux qui ont à cœur d’aider leur prochain. On pourrait toutefois déplorer que le forfait ne propose « que » 10 Go de Data. En usage classique, il serait étonnant qu’il reste beaucoup de gouttes à la fin du mois.

Source est déjà disponible et il est possible de s’y inscrire dès maintenant.

