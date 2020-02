Bouygues augmente de 60% le prix du forfait 20 Go !

Bouygues Télécom continue sur sa lancée. L’opérateur a maintenant décidé d’augmenter la facture des abonnés au forfait B&You 20 Go à 5 euros. En échange de 2 Go de data en plus en Europe, les clients devront en effet payer 3 euros supplémentaires tous les mois. Cette fois, il est impossible de refuser l’augmentation et de conserver l’ancien forfait.

« Nous vous informons que vous allez prochainement pouvoir bénéficier de services uniquement réservés à nos clients sur votre Forfait B&You 20 Go » annonce Bouygues Télécom dans un mail envoyé aux abonnés concernés, et relayé par Univers Freebox ce 5 février 2020.

Dès le 13 mars 2020, les clients du forfait B&You 20 Go profiteront de 2 Go de data supplémentaires en Europe et dans les DOM-TOM. L’enveloppe allouée au forfait hors France grimpe donc à 4 Go par mois. Attention, ces 2 Go de plus sont en fait « déductibles de votre enveloppe France », précise Bouygues Télécom.

Sans surprise, l’offre s’accompagne d’une augmentation tarifaire de 3 euros par mois. Le forfait B&You 20 Go monte donc à 8 euros par mois, contre seulement 5 euros auparavant. L’opérateur assurait pourtant que le prix du forfait était valable à vie. Le nouveau tarif entrera en application le 13 mars 2020.

Impossible de refuser l’augmentation !

Cette fois, Bouygues Télécom ne permet pas à ses abonnés de refuser l’offre et de conserver leur forfait au prix de 5 euros par mois. « Conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation, nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de résilier votre contrat, sans pénalité, jusque dans un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification de votre offre » se défend Bouygues Télécom dans le mail transmis aux abonnés. En règle générale, Bouygues laisse pourtant à ses abonnés la possibilité de refuser ses offres.

Si cette nouvelle offre ne vous plaît pas, il ne reste donc plus qu’à résilier votre abonnement et partir à la recherche d’un autre forfait, chez Bouygues ou chez un autre opérateur. Que pensez-vous de la méthode du télécom ? Allez-vous résilier ou garder votre abonnement ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Univers Freebox