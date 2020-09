Borderlands 3 : le jeu de tir ultra-nerveux sortira sur PS5 et Xbox Series X à 4K/60FPS

Borderlands 3 fera son chemin vers les consoles de nouvelle génération. Gearbox a en effet annoncé que son jeu sortirait sur PS5 et Xbox Series X/S. Si vous l’avez déjà sur les machines actuelles, cette nouvelle version sera gratuite.

Borderlands 3, sorti en septembre 2019, ne va pas être relégué aux oubliettes avec l’arrivée des nouvelles consoles. Au contraire, puisque Gearbox compte bien continuer à faire vivre son jeu encore un petit moment. Pour cela, le développeur a annoncé qu’il arriverait sur Xbox Series X/S ainsi que sur PS5.

La date de sortie de cette version n’a pas encore été dévoilée, mais Gearbox a donné quelques détails intéressants. Tout d’abord, si vous avez acheté le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous l’aurez gratuitement sur les nouvelles consoles. Mieux, puisque tout le contenu que vous avez acheté, comme les DLC, seront également débloqués, en plus de votre progression. Une transition indolore d’une plate-forme à l’autre, donc. Plus encore, le jeu promet d’être désormais cross-platform avec cette nouvelle version dans le courant de l’année prochaine.

Borderlands 3 en a encore pour longtemps

Qui dit meilleures consoles dit aussi meilleures performances. Sur ce point, Gearbox promet que les joueurs pourront profiter d’une définition en 4K sur Xbox Series X et PS5, mais également d’un jeu à 60 images par seconde. De plus, cette version proposera un mode quatre joueurs sur un même écran afin de pexer entre copains. Borderlands 3 continuera à vivre dans les prochaines années et ne compte pas se faire bousculer par l’arrivée des prochaines consoles. D’ailleurs, un nouveau DLC devrait arriver avant la fin de l’année. Le jeu en a déjà connu plusieurs depuis sa sortie il y a un an.

Le jeu en 4K/60 FPS est l’un des gros enjeux de cette génération. Beaucoup de jeux annoncés pour ces machines visent ce cap symbolique. Ubisoft a par exemple annoncé il y a peu qu’Assassin’s Creed Valhalla aurait le droit à ses performances, revenant sur son annonce que le jeu serait bloqué à 30 FPS sur Xbox Series X (ce qui avait provoqué la grogne des joueurs). De même, le jeu Spider-Man Miles Morales, figure de proue du line-up de la PS5, sortira également dans ces conditions.