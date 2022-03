Très bon prix sur cette TV QLED 4K UHD Samsung 65″ chez Rue du Commerce

Rue du Commerce effectue une vente flash sur un téléviseur QLED 4K UHD 65″ de la marque Samsung. Pendant une durée limitée, le Samsung QE65Q80AA passe sous la barre des 900 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Profitez de la saison printanière pour vous procurer un téléviseur de 65 pouces à un très bon prix. Dans le cadre d'une vente flash prenant fin le lundi 28 mars 2022, Rue du Commerce vous permet d'acquérir cette cette TV QLED 4K UHD Samsung QE65Q80AA à 899 euros au lieu de 999 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français. À propos des frais de port, ceux-ci s'élèvent à hauteur de 34,99 euros pou une livraison à domicile.

Pour en revenir au téléviseur, le Samsung QE65Q80AA embarque une diagonale de 163 cm et les technologies 4K, UHD et HDR. Avec l'intégration de la fonctionnalité Smart TV et la compatibilité avec les assistants vocaux, il est possible de retrouver les applications de streaming les plus connues comme Netflix, YouTube ou encore Prime Video. Concernant la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI, 2 ports USB, une sortie audio digitale (optique) et un port Ethernet.

