La TV Philips 70PUS7906 70″ (4K UHD, Ambilight, Android TV, HDMI 2.1) est à 699 €

Envie de vous procurer une Smart TV de 70 pouces à moins de 700 euros ? Sur le site E. Leclerc, la TV LED 4K UHD Philips 70PUS7906 est proposée au prix de 699 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site E. Leclerc afin de profiter d'une belle offre sur l'achat d'un téléviseur de 70 pouces. Le téléviseur associé au bon plan de l'enseigne de la grande distribution concerne le Philips 70PUS7906 qui est à 699 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même téléviseur est vendu 50 euros plus cher sur d'autres sites e-commerce français. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison en magasin E. Leclerc.

Du côté de ses caractéristiques techniques, le téléviseur compatible avec les fonctions Ambilight dispose d'une diagonale de 177 cm avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et embarque les technologies 4K UHD, Dolby Vision, HDR10+ et HLG. Avec le Smart TV, le système Android TV et le Wifi intégrés, il sera possible de retrouver directement sur l'écran de TV les applications de streaming les plus connues telles que Netflix, Youtube, Disney+ ou encore Prime Video.

À propos de la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI (dont un port HDMI 2.1), 2 ports USB, une prise casque et une sortie audio numérique (optique). Enfin, le système audio de l'appareil est composé deux haut-parleurs de 10 watts chacun.