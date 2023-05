SSD interne pour PS5 : les modèles 1To et 2To du Samsung 980 PRO sont à prix cassés

Il va falloir se dépêcher pour acquérir un SSD compatible PS5 ! En ce mercredi 24 mai 2023 uniquement, les modèles 1To et 2To du Samsung 980 PRO sont à prix cassés sur le site Rakuten.

Vous avez jusqu'à ce soir, à 23h59 précises, pour bénéficier d'une réduction de 15 euros à partir de 99 euros d'achats sur le site Rakuten. Via le coupon RAKUTEN15 (à saisir durant l'étape du panier), vous avez ainsi la possibilité d'acquérir le SSD interne Samsung 980 PRO (compatible PS5) à prix cassé.

En effet, les modèles 1To et 2To du SSD en question sont proposés aux tarifs respectifs de 89,99 euros et de 135,99 euros. Pour information, il s'agit de deux produits vendus par la boutique officielle Boulanger et éligibles à la livraison gratuite à domcicile.

Ce SSD avec dissipateur de chaleur offre des performances de niveau supérieur. Grâce à son interface PCIe 4.0, le 980 PRO embarque un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, le 980 PRO est optimisé pour être rapide et dispose de débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s (soit deux fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapides que les SSD SATA).