Superbe offre à saisir sur le SSD NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 2 To !

Un SSD de type NVMe et de marque Samsung fait l'objet d'une excellente affaire chez Amazon ! Le 970 EVO Plus avec 2 To de stockage est proposé à moins de 105 euros sur le célèbre site e-commerce.

Amazon profite de la veille des French Days 2023 pour proposer une superbe offre à saisir sur un SSD interne de type NVMe ! En ce moment, le Samsung 970 EVO Plus d'une capacité de 2 To est vendu par le géant du commerce en ligne au tarif de 104,99 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Et pour celles et ceux qui souhaitent un SSD de 1 To, il existe le PNY CS900 à 41 euros.

Pour en revenir au SSD de Samsung, le 970 Evo Plus NVMe M.2 a été conçu pour les passionnés de technologie, les joueurs inconditionnels et les professionnels qui ont besoin de performances inégalées. L'accessoire embarque des vitesses de lecture séquentielles pouvant aller jusqu'à 3 500 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielles maximales de 3 300 Mo/s. Il faut savoir que le SSD en question dispose d'une interface NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 qui n'est pas compatible avec la PS5 puisque la console de Sony requiert une interface Gen.4.