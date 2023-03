Le smartphone Realme GT Neo 3 tombe à son prix le plus bas

Un smartphone de la marque Realme fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. À l'occasion d'une vente flash, le GT Neo 3 du constructeur asiatique passe sous la barre des 400 euro grâce à une réduction de près de 100 euros.

À quelques jours du début de la saison printanière, Amazon effectue une vente flash sur un bon smartphone compatible avec la 5G. En effet, le Realme GT Neo 3 proposé dans sa version 8/256 Go et son coloris noir est vendu à exactement 399,99 euros au lieu de 498,50 euros. Cela représente une réduction de près de 100 euros par rapport au dernier prix constaté avant la remise.

Successeur du GT Neo 2, le GT Neo 3 de Realme dispose d'un écran de 6,7 pouces LTPS AMOLED avec une résolution en Full HD+, un taux de rafraichissement 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Le smartphone possède aussi un processeur MediaTek Dimensity 8100 (5 nm), une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 80W et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0.

Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, elle est essentiellement du WiFi 6, du Bluetooth 5.3 et du NFC. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Realme GT Neo 3.