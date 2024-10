Bon plan Samsung : avec ce code promo, tous les prix chutent sur le site et l’app

Samsung propose une multitude de produits qui vont de la TV au smartphone, en passant pas la tablette, les objets connectés et l'électroménager. Ce week-end, la marque coréenne vous permet d’économiser 10 euros tous les 100 euros d’achat grâce à un code promo. C’est l’occasion rêvé de vous faire plaisir à moindre coût.

Dès que l’on cherche des produits high tech de qualité, on tombe très souvent sur des produits Samsung. Vous voulez une TV plus grande, un smartphone performant ou une nouvelle paire d’écouteurs ? Le géant coréen propose des gammes intéressantes pour tous les besoins et budgets sur son site internet officiel et sur son app mobile Samsung Shop.

Bien souvent vous pouvez profiter d’offres promotionnelles sur certains modèles. Mais du vendredi 4 octobre au lundi 7 octobre 2024 inclus, vous pouvez faire baisser le prix de 10 euros tous les 100 euros d’achat avec le code promotionnel SAMSUNG10 à saisir au panier.

Ce code est valable dans la limite de 300€ de remise immédiate. Il est à utilisation unique et cumulable avec les autres offres promotionnelles en cours. En revanche, il n’est pas cumulable avec les produits offerts et autres codes promotionnels. Il est utilisable sur le site et l’app dans les catégories suivantes : smartphones (tous modèles, tous coloris), tablettes (tous modèles, tous coloris), PC portables (tous modèles, tous coloris), objets connectés (tous modèles, tous coloris), stockage, produits JBL/Harman, écrans PC et électroménager.

Vous l’aurez compris, c’est le moment idéal pour vous faire plaisir en vous offrant des produits Samsung à prix réduits. Et si vous voulez saisir les meilleures opportunités du moment, voici notre sélection.

LES TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S10 SERIES

Pourquoi ne pas profiter de cette offre pour vous offrir la dernière tablette haut de gamme Samsung à prix réduit ? En plus, à l’occasion du lancement, vous profitez déjà de plusieurs offres promotionnelles cumulables. Avec le code SAMSUNG10, vous pouvez faire baisser le prix de la Galaxy Tab S10+ et de la S10 Ultra entre 110 et 190 euros en fonction du modèle et de sa capacité de stockage. Mais ce n’est pas tout puisque vous pouvez déjà profiter d’un bonus reprise de 100 euros pour l’achat d'une Galaxy Tab S10+ et de 150 euros pour une S10 Ultra. Et en commandant depuis l’app Samsung Shop, vous avez 10% de remise supplémentaire. Vous l’aurez compris, en cumulant ces 3 offres, vous pouvez profiter d’un prix sacrifié.

En ce qui concerne les caractéristiques des deux modèles, sous le capot, on trouve le processeur Dimensity 9300+ couplé à 12 ou 16 Go de RAM et un espace de stockage entre 256 Go et 1 To. Pour l’écran, on trouve sur les deux versions une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une résolution WQXGA+ et un traitement anti reflet. La Galaxy Tab S10+ a un écran de 12,4 pouces alors que la S10 Ultra a un écran plus grand de 14,6 pouces

Côté module photo, on trouve à l’arrière des deux modèles un capteur grand angle de 13 MP et un ultra grand angle de 8 MP. À l’avant, on profite également d’un capteur grand angle 12 MP et le modèle S10 Ultra rajoute un deuxième capteur ultra grand angle de 12 MP.

Avec une batterie de 10 090 mAh pour la S10+ et et de 11 200 mAh pour la S10 Ultra, vous aurez une autonomie confortable. Enfin, les deux tablettes sont certifiées IP68.

LA MONTRE CONNECTÉE GALAXY WATCH 7

Si vous cherchez plutôt une montre connectée, voici un excellent modèle qui profite également de plusieurs offres promotionnelles cumulables. Avec le code promo SAMSUNG10, vous avez déjà 30 euros de réduction immédiate. Vous pouvez aussi profiter d’un bonus reprise de 70 euros et en achetant la Galaxy Watch 7 sur l’app Samsung Shop, vous avez 10% de remise supplémentaire. C’est encore une fois l’occasion rêvée de s’offrir ce modèle à prix sacrifié.

La smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 apporte de nombreuses nouveautés avec notamment un nouveau processeur gravé en 3nm, un nouveau GPS double fréquence et un capteur BioActive qui passe de 5 à 13 LED. Cela vous offre des performances haut de gamme et une meilleure précision.

En portant la Galaxy Watch 7, vous aurez ainsi accès à des données sur votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil, votre taux d’oxygène du sang, ou encore votre niveau de stress.