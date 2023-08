Un pack Samsung fait l'objet d'un super bon plan sur le site Fnac. Actuellement, il est possible de faire une économie de 150 euros sur l'achat d'un pack composé des écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro et d'un chargeur rapide Samsung Pad à induction.

Direction le site Fnac où vous avez la possibilité de vous procurer un pack promotionnel Samsung contenant notamment les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. Sur son site marchand, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose les Samsung Galaxy Buds 2 Pro et un chargeur rapide Samsung Pad à induction 15 W pour 179,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Pour information, l'ensemble fait l'objet d'un bonus de reprise de 50 euros et d'une offre de remboursement de 50 euros (voir conditions) ; ce qui donne un prix de revient de 79,99 euros. Afin de profiter du bonus de reprise, il suffit de cliquer sur le bouton “Retrait 1H en magasin” et de présenter des écouteurs usagers (ou un casque) au cours du retrait du pack en magasin Fnac.

Considérés comme les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro embarquent surtout deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes afin d'obtenir une heure d'écoute supplémentaire.