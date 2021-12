Galaxy Watch4 : la montre connectée Samsung passe sous les 200 €

La Galaxy Watch4 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle sur le site Cdiscount. Au cours d'une durée limitée, la montre connectée de Samsung passe sous les 200 euros grâce à un coupon de réduction et à une offre de remboursement. Suivez le guide !

Cdiscount profite du dernier mois de l'année 2021 pour faire baisser le prix de la Galaxy Watch4 avant la période de Noël. En effet, la montre connectée Samsung disponible dans son modèle Bluetooth bénéficie à la fois d'une réduction de 20 euros et d'une ODR de 50 euros.

Vendu en temps normal à 269 euros sur le site Cdiscount, l'objet connecté de la marque coréenne atteint un prix de revient de 199 euros par l'intermédiaire du code 20SAMSUNG (à saisir durant l'étape de la commande) et de l'offre de remboursement valable jusqu'au 8 février 2022. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 40 mm de la montre connectée et le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Concernant ses principales caractéristiques, la Galaxy Watch4 dispose d'un écran Super AMOLED 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, d'un processeur Exynos W920, du Bluetooth 5.0, du WiFi, du NFC, de la norme d'étanchéité 5 ATM et d'une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 30 heures.