Bon plan forfait mobile : profitez de 20Go pour seulement 4,99€ par mois

Désormais, chez Prixtel, vous avez le choix entre deux forfaits : Le petit et Le grand. Neutre en CO2, ces deux offres mobiles s'adaptent à votre consommation afin de vous faire économiser le plus possible. Avec Le petit forfait, vous pouvez par exemple profiter de 20Go d’Internet mobile pour 4,99€/mois. Découvrez les détails de ces offres ci-dessous.

Voir les forfaits Prixtel

En ce moment chez Prixtel, vous pouvez bénéficier d’une offre exceptionnelle sur Le petit forfait.

Ce forfait propose 3 paliers selon votre consommation Internet :

Vous payez 4,99€/mois pendant un an, puis 9,99€/mois si vous consommez moins de 20Go d'Internet mobile.

Vous payez 7,99€/mois pendant un an, puis 12,99€/mois si vous consommez entre 20Go et 30Go d'Internet mobile.

Vous payez 9,99€/mois pendant un an, puis 14,99€/mois si vous consommez entre 30Go et 40Go d'Internet mobile.

Le forfait inclut également les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, et ce, sans engagement.

Le grand forfait Prixtel : plus de gigas et la 5G en option

Prixtel vous propose également Le grand forfait. Il est plus complet et inclut les 3 paliers ci-dessous :

Vous payez 9,99€/mois pendant un an, puis 14,99€/mois si vous consommez moins de 100Go d'Internet mobile.

Vous payez 14,99€/mois pendant un an, puis 19,99€/mois si vous consommez entre 100Go et 150Go d'Internet mobile.

Vous payez 19,99€/mois pendant un an, puis 24,99€/mois si vous consommez entre 150Go et 200Go d'Internet mobile.

De plus, avec Le grand forfait, vous pouvez profiter de la 5G via une option payante à 5€/mois, sans engagement.

Le grand forfait Prixtel incluent également les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Union européenne et les DOM, toujours sans engagement.

Des forfaits flexibles, sans engagement et neutres en CO2

Créé en 2004 à Aix-en-Provence, Prixtel est un opérateur mobile français dont le but est de proposer une alternative économique et écologique aux Français. En 2020, l'opérateur compte environ 300 000 clients.

Avec Prixtel, chaque mois, votre facture mobile s'adapte à votre consommation des 30 ou 31 derniers jours, et ce, grâce à un système de paliers. Vous êtes ainsi sûr de ne payer que pour ce que vous consommez et rien de plus. Autre bon côté : les deux offres sont sans engagement et peuvent ainsi être résiliées quand vous le souhaitez.

Les offres Prixtel sont également neutres en CO2. Toutes les émissions carbones provoquées par l'utilisation de votre forfait mobile sont, en effet, compensées par la plantation d'arbres dans les forêts françaises. Entre octobre 2020 et mars 2021, l'opérateur a ainsi planté 8000 arbres dans l'hexagone. Vous pouvez ainsi utiliser votre offre mobile Prixtel sans conséquence sur notre planète.

Depuis peu, précisons également que Prixtel ne propose à ses nouveaux clients plus qu'un seul et même réseau mobile : le réseau de SFR. Enfin, chez Prixtel, tout est digital, de la souscription au SAV, et vous pouvez gérer votre offre et contacter l'assistance, 24h/24 et 7j/7 via votre espace client ou l'application Prixtel.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.