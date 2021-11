Samsung Galaxy Tab S5e à 299,99 €, une offre de la Fnac à ne pas rater avant Noël

Avant la période de Noël, la Galaxy Tab S5e fait l'objet d'une offre intéressante sur le site de la Fnac. Le modèle 128 Go de la tablette de la marque Samsung passe sous les 300 euros grâce à une offre de remboursement. Avec l'ODR, la Tab S5e atteint exactement un prix de revient de 299,99 euros.

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que le site de la Fnac propose à ses clients d'acquérir la version 128 Go de la Galaxy Tab S5e au prix réduit de 399,99 euros. Jusqu'au 30 novembre 2021, la tablette de chez Samsung est éligible à une offre de remboursement d'une valeur de 100 euros. Grâce à cette ODR (voir conditions), la Samsung Galaxy Tab S5e revient au tarif de 299,99 euros.

Pour information, le prix de la tablette Samsung peut encore diminuer si des E-cartes cadeaux Fnac Jackpot ont été achetées durant le Single's Day et la livraison du produit est offerte à domicile.

Sortie en France au cours du mois d'avril 2019, la Samsung Galaxy Tab S5e disponible dans sa version Wifi est une tablette équipée d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Kryo 360 Silver, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 512 Go (via microSD), d'une batterie de 7040 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Côté connectique et équipements, on retrouve notamment le Bluetooth 5.0, un port USB type-C, une sortie casque, 4 haut-parleurs AKG et un microphone. Il existe enfin une webcam arrière de 13 MP et une webcam frontale de 8 MP.