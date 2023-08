Bon plan : découvrez le smartphone Motorola E13 à moins de 100€ chez Darty !

Profitez dès maintenant des soldes de rentrée pour obtenir un smartphone performant pour moins de 100€ ! Pendant quelques jours, Darty vous propose en effet le Motorola E13 sous la barre des 100€ grâce à une remise de -25%. On vous explique tout ci-dessous.

La rentrée scolaire approche à grands pas et avec elle, de nombreuses dépenses sont à prévoir pour la plupart des foyers français. Mais pas de panique ! De nombreuses enseignes profitent de cette période difficile pour vos porte-monnaies pour vous proposer des réductions sur une large sélection de produits. C'est notamment le cas de Darty qui vous propose aujourd'hui une opportunité exceptionnelle d'obtenir le smartphone dont vous avez toujours rêvé sans casser votre tirelire.

En effet, Darty vous propose une réduction de -25% sur le Motorola E13, le faisant passer à moins de 100€. Le smartphone est ainsi disponible pour seulement 99€ au lieu de 129€ habituellement. Une occasion en or pour profiter d'une offre exclusive tout en restant dans votre budget.

Un smartphone fiable qui a tout ce qu'il faut là où il faut

Malgré son prix abordable, le smartphone Motorola E13 est équipé d'un processeur Unisoc T606 puissant qui garantit des performances fluides pour toutes vos tâches quotidiennes. Que ce soit pour naviguer sur le Web, utiliser des applications ou regarder des vidéos, ce téléphone est prêt à répondre à vos besoins.

Son écran HD+ de 6,5″ offre une qualité d'affichage exceptionnelle. Les couleurs vives et les détails nets rendent la navigation, la visualisation de contenus et la lecture confortables et agréables.

Avec une caméra principale de 13 MP et une caméra frontale de 5 MP, il capture des photos de qualité supérieure et vous permet de prendre des selfies impeccables. Immortalisez vos moments spéciaux avec facilité.

Côté autonomie, il propose une batterie de 4000mAh. Il peut ainsi vous accompagner toute la journée sans nécessiter de recharge fréquente. Vous pouvez ainsi profiter de tous vos contenus favoris sans aucune interruption.

Précisons également que ce n'est pas parce qu'il coûte moins de 100€ que le Motorola E13 différe des autres smartphones niveau design. Il est, en effet, élégant et offre des finitions soignées. Il est ainsi autant agréable à regarder qu'à tenir en main.

Ne laissez pas passer cette occasion de posséder un smartphone fonctionnel et performant sans compromettre votre budget. Faites-en votre allié pour une rentrée scolaire réussie et connectée.