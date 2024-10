Belle offre à saisir pour celles et ceux qui sont intéressés par l'Apple TV 4K ! Aujourd'hui seulement, l'excellente box de la marque à la Pomme passe sous les 150 euros sur le site Rakuten, à condition d'appliquer un code promotionnel.

Après le Google TV Streamer 4K moins cher, c'est au tour d'une autre box de streaming de faire l'objet d'une offre intéressante chez Rakuten. Ce mercredi 23 octobre 2024 uniquement, l'Apple TV 4K 2022 proposé dans son modèle Wifi est à 149,34 euros au lieu de 164,34 euros, depuis le vendeur officiel Darty.

Les 15 euros de réduction sont obtenus grâce au coupon RAKUTEN15 qui est à saisir manuellement lors de l'étape du panier. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la troisième génération de l'Apple TV 4K qui a été présentée au grand public il y a deux ans.

Disponible dans un coloris noir, la version 2022 de l'Apple TV 4K liée à l'offre Rakuten se présente sous la forme d'un boîtier qui prend en charge les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. On trouve également un espace de stockage de 64 Go, la puce A15 Bionic, un port HDMI 2.1, le Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Pour terminer, la box est fournie avec la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.