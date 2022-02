MacBook Air M1 : la version 256 Go bénéficie de 230 € de remise grâce à ce bon plan

Le MacBook Air est à l'honneur sur le site de la Fnac ! La version 256 Go du laptop d'Apple perd 100 euros sur son prix d'origine à l'occasion d'une vente flash organisée par le site marchand français et bénéficie aussi de 130 euros de remise grâce à une offre de reprise. Au total, ce sont donc 230 euros d'économies qui sont réalisées.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une vente flash organisée par la Fnac jusqu'à ce dimanche 27 février 2022 inclus permet d'obtenir le MacBook Air d'Apple (256 Go) avec sa puce M1 au prix de 1029,99 euros au lieu de 1129,99 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part du site marchand français. De plus, il est possible d'avoir une réduction supplémentaire de 130 euros, à condition de ramener un ancien ordinateur en magasin Fnac, qui permet au produit d'atteindre les 899,99 euros (voir conditions). Pour information, l'offre de reprise d'un ancien PC est valable avant le 31 mars prochain.

Pour en revenir au MacBook Air d'Apple, il s'agit d'un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Le laptop est également doté de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 256 Go. Enfin, on retrouvera deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) et USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).