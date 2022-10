BMW va bientôt proposer plus 180 jeux dans ses voitures à contrôler avec son smartphone

BMW vient d’annoncer l’arrivée de plus de 180 jeux accessibles en cloud directement depuis le tableau de bord de ses voitures. À l’inverse de son concurrent Tesla qui permet de jouer à l’aide de son volant, le constructeur allemand innove en permettant de contrôler les jeux avec son smartphone, simplement en scannant un QR code.

Il est bien loin le temps où nos voitures servaient uniquement à nous déplacer. Avec l’avènement des voitures électriques (et des longues minutes à attendre leur recharge), les constructeurs mettent aujourd’hui un point d’honneur à divertir conducteurs et passagers. Tesla est sans doute le plus avancé dans cette démarche, le constructeur faisant la part belle aux jeux vidéo, avec notamment l’arrivée prochaine de Steam au sein de ses véhicules.

Cette innovation a visiblement fait réagir la concurrence, à en croire la récente annonce de BMW. En effet, la firme allemande prévoit elle aussi d’intégrer des jeux dans le tableau de bord de ses voitures. Et elle ne fait pas les choses à moitié : selon le communiqué de presse qui accompagne la nouvelle, ce sont plus de 180 jeux qui seront accessibles aux utilisateurs via AirConsole.

BMW fait les yeux doux aux gamers

Comme son nom l’indique, AirConsole est une entreprise spécialisée dans le cloud gaming. Autrement dit, les jeux proposés par BMW ne seront pas installés directement ses voitures, mais devront plutôt être lancés avec la connexion permise par la SIM intégrée au véhicule. Ce n’est d’ailleurs pas la seule différence avec la solution de Tesla. En effet, contrairement à la firme d’Elon Musk qui permet de contrôler ses jeux avec le volant, BMW a quant à elle opté pour le smartphone.

Ainsi, il suffira de scanner un QR code qui s’affichera sur le tableau de bord pour transformer son téléphone en manette. De quoi en faire profiter toute la famille. Les jeux quant à eux seront aussi bien solos que multijoueurs et seront surtout à ranger dans la catégorie arcade, là encore avec un accent mis sur le familial avec des titres comme des le Monopoly ou des puzzles divers.